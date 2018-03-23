Моника Бабук: Школьная программа будет пересмотрена

Школьную программу пересмотрят, а закрытые в процессе оптимизации учебные заведения откроют вновь по желанию родителей. Об этом заявила министр образования, культуры и исследований Моника Бабук в эфире ток-шоу Fabrika.

"Мы проанализировали, есть ли экономическая выгода от закрытия этих школ. Сэкономили ли мы деньги и пошли ли они затем на образование", - сказала Моника Бабук.

Министр также отметила, что в учебных заведениях сократят число обязательных предметов.

"Ученик, которому нужны лишь общие знания по математике, по румынскому языку, истории, географии и другим предметам, должен именно их и получить. А вот предметы, которые ему интересны и необходимы, он сможет изучать более углублённо", - отметила министр образования,культуры и исследований Моника Бабук.

Глава ведомства напомнила, что на 40% сократили число обязательных отчётов для учителей. Кроме того, их уже проинструктировали, как правильно заполнять новые.

"Инструктаж провели в восьми районах Молдовы. Более 540 сотрудников сферы образования узнали, как правильно заполнять новые отчеты", - отметила Моника Бабук.

Министр также заявила и об увеличении зарплат преподавателей. Они вырастут вдвое. Но процесс будет проходить поэтапно, отметила Моника Бабук. С сентября прошлого года оклады учителей увеличились на 11%.