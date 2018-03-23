Марш унионистов: пропаганда началась и в учебных заведениях

|
|
...
|
Политика
В учебных заведениях столицы, в том числе в университетах, появились плакаты с приглашениями участвовать в марше унионистов, запланированном на 25 марта, сообщил советник президента Корнелиу Попович на своей странице в социальной сети.
Он отмечает, что это вызывает обеспокоенность неправительственных организаций, но и недоумение молодых людей.
«Эксперты в свою очередь считают, что такими призывами нарушаются правовые нормы, запрещающие идеологическую пропаганду в учебных заведениях», – написал Попович.
Обсуждение новости
|