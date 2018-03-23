Приднестровье подтвердило создание у моста Бычок - Гура Быкулуй полноценный КПП

Приднестровье подтвердило намерение создать на левом берегу Днестра у моста между селами Бычок и Гура Быкулуй полноценного погранично-таможенно-миграционного поста с соответствующей инфраструктурой.

Об этом говорится сообщении делегации Приднестровья, обнародованном в четверг на очередном заседании Объединенной контрольной комиссии (ОКК), передает infotag.md

В сообщении говорится о том, какие правоохранительные структуры размещены на посту в связи с его недавним открытием и возобновлением автомобильного движения.

Согласно документу, количество сотрудников на КПП "в настоящее время составляет: пограничная служба - 4, таможенная служба - 2 и миграционная служба - 2". В целях создания нормальных бытовых условий для размещения и несения службы на посту установлены вагончик и два модуля пограничного контроля.

Сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков назвал распространенные данные "элементом открытости с приднестровской стороны".

"Мы знаем, что изменения произошли и на молдавской стороне, но нас никто ни в чём не извещает", - сказал он.

Молдова выступает против создания КПП на мосту и создания препон для свободного передвижения людей и грузов. По мнению Кишинева, наличие на мосту поста миротворцев вполне достаточно.