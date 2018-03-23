Спасатели предупреждают о сильном снегопаде на юге страны

Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуации сообщает, что, по данным Государственной гидрометеорологической службы, 23 марта этого года, в 14:00-22:00 на юге республики ожидается сильный снегопад.

Средняя температура будет сохраняться на уровне около -6 градусов Цельсия. Спасатели призывают граждан в этот период учитывать предупреждения о погоде и указания властей, передает unimedia.info.

Не следует выезжать на собственном транспорте, только в случае крайне необходимости и максимальной подготовки - в автомобиле должна быть еда, горячие напитки и соответствующая одежда. Также следует учитывать уровень зарядки телефона, чтобы в случае непредвиденных ситуаций была возможность обратиться за помощью.

Водителям также рекомендуется оснастить свой автомобиль в соответствие с погодными условиями - в багажнике следует хранить лопату, песок и цепи.

Кроме того, с учетом низких температур, граждан призывают соблюдать нормы пожарной безопасности, в особенности при использовании электрообогревателей и печек.

В случае возникновения угрозы для человеческих жизней, граждан призывают немедленно обращаться в службу чрезвычайных ситуаций.