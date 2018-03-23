Унионисты обещают не устраивать беспорядков и не штурмовать парламент

Унионисты намерены отпраздновать 25 марта 100-летие объединения Румынии и Бессарабии в центре Кишинева, и не заинтересованы в повторении апрельских беспорядков 2009 г.

Как передает "ИНФОТАГ", председатель Блока национального единства Ион Лященко сообщил на пресс-конференции в пятницу, что "организаторы провели консультации с полицией, ветеранами приднестровского конфликта насчет обеспечения порядка во время проведения гражданской акции, подчеркнув, что "все стороны заинтересованы в мирном характере мероприятия и недопущения каких-либо эксцессов".

Председатель организации Unirea-ODIP Влад Билецки считает, что "определенные политические силы, в том числе президент Игорь Додон, намеренно нагнетают страх, чтобы в акции приняло участие как можно меньше людей".

"Но не стоит доверять подобным заявлениям, унионисты не заинтересованы брать штурмом парламент или устраивать беспорядки, мы просто хотим восстановить историческую справедливость и, наконец, объединить народ, который разделили в угоду геополитических интересов", - подчеркнул он.

Билецки "непонятно отношение к празднованию юбилея парламента, большинство депутатов которого избегают обсуждений на эту тему".

"Похоже, они просто боятся, заняты только своими политическими и деловыми интересами, оторваны от народа, но если они хотят быть переизбранными на следующих выборах, то следует пересмотреть отношение к мнению граждан", - считает унионист.

Комментируя слова депутата от ДПМ Мариана Лупу, насчет того, что "объединение Молдовы с Румынией никогда не произойдет", Билецки отметил, что "странно слышать подобные слова от выпускника лицея Георге Асаки, одного из 20 образовательных учреждений, которые подержали идею унионизма".

"Похоже, господин Лупу не посещал уроки истории, но должен знать, что события 1918 года вскоре повторятся", - уверен унионист.

Председатель движения Tinerii Moldova Анатол Урсу отметил "тревожные сигналы от сторонников, как из Кишинева, так и районов, которые обеспокоены возможностью провокаций на мероприятиях в воскресенье".

"Организаторы гарантируют, что социалисты или другие провокаторы не смогут саботировать мирную гражданскую акцию, и призывают всех граждан не бояться и приходить 25 марта на площадь Велико национального собрания", - сказал он.

Председатель движения Actiune 2012 Джордже Симион отметил, что "на празднование юбилея в Кишинев приедут более тысячи человек из Румынии, в том числе экс-президент Траян Бэсеску и председатель Национал-либеральной партии (PNL) Людовик Орбан".

"К сожалению, многие молдавские партии, в том числе правящая Демократическая, многие члены которой являются выходцами из коммунистов, испытывают настоящую румынофобию и стараются выставить унионистов, как экстремистов, но у нас исключительно мирные намерения и в качестве жеста доброй воли приглашаем все партии, в первую очередь ПСРМ и ПКРМ присоединиться к акции 25 марта",- заключил он.