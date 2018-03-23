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Экономика
Один из крупнейших турецких инвесторов уходит с молдавского рынка
23.03.2018

Ведущий турецкий оператор мобильной связи Turkcell готовит к продаже свои подразделения в Молдове и Казахстане.

Как сообщает Reuters, об этом заявил в четверг, 22 марта, выступая на пресс-конференции в Стамбуле глава турецкой компании Каан Терзиоглу, передает gagauz.md

В качестве сроков продажи был назван текущий год. 

Молдавский мобильный оператор Moldcell и его казахстанский партнёр Kcell принадлежат скандинавскому телекоммуникационному оператору Telia Company и Fintur, совместному предприятию Telia с Turkcell.

Telia также объявила о выходе из Центральной Азии в 2015 году в рамках перехода к основным рынкам в странах Северной Европы и Балтии.


 
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