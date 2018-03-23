Один из крупнейших турецких инвесторов уходит с молдавского рынка

Ведущий турецкий оператор мобильной связи Turkcell готовит к продаже свои подразделения в Молдове и Казахстане.

Как сообщает Reuters, об этом заявил в четверг, 22 марта, выступая на пресс-конференции в Стамбуле глава турецкой компании Каан Терзиоглу, передает gagauz.md

В качестве сроков продажи был назван текущий год.

Молдавский мобильный оператор Moldcell и его казахстанский партнёр Kcell принадлежат скандинавскому телекоммуникационному оператору Telia Company и Fintur, совместному предприятию Telia с Turkcell.

Telia также объявила о выходе из Центральной Азии в 2015 году в рамках перехода к основным рынкам в странах Северной Европы и Балтии.