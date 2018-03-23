На юге Молдовы выпал аномальный оранжевый снег

В ночь с 22 на 23 марта в Молдове выпал снег рыжеватого оттенка. Встревоженные люди сообщают об этом в социальных сетях, а также присылают фотографии в редакцию Point.md

Аналогичная ситуация наблюдается в некоторых городах Украины и Румынии. Люди начали выдвигать различные гипотезы происхождения такого цвета снега.

Как выяснилось, вещества окрасившие снег, оказались обычными песчаными примесями, которые были принесены сильными ветрами. Циклон принес осадки из Африканских пустынь. Никакой опасности для здоровья и сохранности имущества песок не представляет.

Жёлтый снег объясняется как естественное метеорологическое явление, обусловленное переносом воздушными массами частиц грунта. Такой снег не наносит вреда.

Больше всего, от зародившейся в Африке пыльной бури, сейчас страдают жители греческого острова Крит. Власти Греции выпустили предупреждение для людей, страдающих респираторными заболеваниями.

Пыльная буря накрыла остров Крит, окрасив небо над ним в оранжево-красный цвет. Видимость затруднена. У многих местных жителей и туристов из-за удушливой атмосферы начались проблемы с дыханием. Пешеходы на улице закрывают лицо платками, масками и респираторами. Закрыты школы и многие учреждения.

Как объяснили специалисты, причиной пыльной бури, окрасившей небо и пейзажи Крита в столь необычный цвет, стало чрезвычайно высокое атмосферное давление. С побережья Северной Африки двинулись теплые воздушные массы, которые принесли с собой пыль.

Пользователи соцсетей выкладывают в Интернет кадры пыльной бури, сравнивая их с марсианскими пейзажами.