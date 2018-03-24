Влад Батрынча: Унионизм – это вызов для безопасности государства

Идея объединения с Румынией является вызовом не только для большинства населения, но и для безопасности государства. Об этом заявил депутат-социалист Влад Батрынча в эфире передачи „Главный вопрос” на телеканале NTV Moldova, передаёт IPN.

По его словам, идея объединения с Румынией представляет собой угрозу для верховенства закона, вызов для безопасности государства и для большинства населения страны. „Когда радикальное агрессивное меньшинство провоцирует всё общество, открыто навязывает всему обществу собственную повестку дня, то это, несомненно, вызывает у людей беспокойство и создаёт напряжённость в обществе”, - отметил Батрынча.

Депутат считает, что нынешние власти легитимируют действия унионистов. „Что у нас говорят власти? Власти говорят, что это – свобода слова. О какой свободе может идти речь, когда нарушаются основные нормы закона?”, - задаётся вопросом депутат от ПСРМ. По его мнению, лидер демократов Влад Плахотнюк сегодня ведёт игру с унионистами. „Без Демократической партии никто бы не открыл перед унионистами двери образовательных учреждений”, - считает социалист. По словам Батрынчи, такое бездействие властей может привести к кризису.

Депутат считает, что 25 марта, когда будет организовано Великое собрание Столетия, унионисты не сумеют вывести на манифестацию большое количество людей, поскольку большая масса людей может быть собрана тогда, когда речь идёт о популярной идее. В то же время депутат сообщил, что социалисты будут следить за развитием событий в ходе мероприятия и, в случае необходимости, после его окончания будет организован национальный фронт.