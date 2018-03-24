Майя Санду: Парламентские выборы важнее всего

Парламентские выборы, которые состоятся осенью этого года, являются наиболее важными. Это связано с тем, что освобождение страны, государственных институтов из захваченного состояния может начаться с этих выборов. Такое заявление сделала председатель Партии действия и солидарности Майя Санду в ходе передачи „Ora unității noastre” на телеканале 10tv, передаёт IPN.

По словам лидера ПДС, новые выборы в Кишинёве анализируются в общем контексте парламентских выборов. „С точки зрения ПДС, важнее всего парламентские выборы, потому что освобождение страны, государственных институтов, из захваченного состояния начинается с них, обеспечение независимости в правосудии, борьба с коррупцией и остальные элементы, связанные с возвращением людям доверия к этой стране, связаны с деятельностью в парламенте, с приходом к власти”, - сообщила Майя Санду.

Председатель ПДС рассказала, что представляемая ею партия и партия Платформа „Достоинство и правда” продвинулись вперёд в согласовании элементов, наиболее важных для создания блока на парламентских выборах. „Но есть ещё несколько элементов, которые нужно согласовать”, - отметила Майя Санду. По словам лидера ПДС, эти аспекты необходимо прояснить, потому что если, потенциально, будет объявлено о поддержке Андрея Настасе на местных выборах, то это решение должно быть взаимосвязано с парламентскими выборами.