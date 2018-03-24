Снежный коллапс в Молдове: сугробы растут на глазах, в Кишиневе сплошные пробки, движение автотранспорта по стране - затруднено

Сейчас Молдова и ее жители — в непростой ситуации. Виной всему снегопад, накрывший всю республику. Причем в некоторых ее районах снег и вовсе выпал... оранжевый. К счастью, как подтверждают специалисты, никакой угрозы для здоровья человека он не представляет.

Кишинев и вовсе встал в пробках. Больше всего загружен автотранспортом Центр, проблемные участки есть и на Рышкановке/

Свои коррективы непогода внесла и в работу Кишиневского аэропорта. Некоторые рейсы были отменены, некоторые — отложены.

Павел Мунтян