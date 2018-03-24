ЛДПМ не будет выдвигать собственного кандидата на выборах в Кишиневе

Либерально-демократическая партия не будет выдвигать собственного кандидата на пост генерального примара муниципия Кишинев на новых местных выборах 20 мая. Политбюро партии приняло решение поддержать единого кандидата, передает IPN.

Либерал-демократы намерены завершить переговоры о поддержке общего кандидата до 31 марта.

Новые выборы в Кишиневе состоится 20 мая после отставки либерала Дорина Киртоакэ.

До сих пор объявили кандидатов в примары следующие формирования: Политическая партия „Платформа достоинство и правда” (Андрей Нэстасе), Либеральная партия (Валериу Мунтяну), Партия социалистов (Ион Чебан) и Партия „Шор” (Регина Апостолова).

Демократическая партия заявила, что не будет иметь собственного кандидата на местных выборах, однако готова поддержать общего кандидата проевропейских правых сил. А Партия действия и солидарности объявила, что не будет выдвигать кандидата на должность генпримара Кишинева до завершения переговоров с Политической партией „Платформа достоинство и правда” о механизме создания избирательного блока на парламентских выборах 2018 года.