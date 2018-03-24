Раду Албот вышел во второй круг турнира серии Мастерс в Майами

Молдавский теннисист Раду Албот вышел во второй круг турнира серии Мастерс в Майами. В стартовом матче Албот обыграл литовца Ричардаса Беранкиса в трех сетах - 6-1, 4-6, 7-6.

В субботу молдавский теннисист встретится с американцем Сэмом Куэрри, посеянным под 11-м номером. Соперники играли друг с другом один раз - в 2017 году на Открытом чемпионате США. Победил тогда оказался Куэрри, выигравший 3:1, пишет publika.md.

Во второй круг также пробился аргентинец Леонардо Майер. Он обыграл американца Дональда Янга в трех сетах - 3-6, 6-4, 6-2.

Денис Шаповалов из Канады взял верх над сербом Виктором Троицким - 6-3, 6-7, 7-6. Встреча продолжалась почти два с половиной часа.

Призовой фонд турнира в Майами - около восьми миллионов долларов.