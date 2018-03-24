Дело рынка Curcubeu: жена ответчика утверждает, что судья и потерпевшие хотят убить ее мужа

Пострадавшие утверждают, что директор столичного рынка Curcubeu Сергей Косован использует СМИ и неправительственные организации, чтобы избежать ответственности.

А вот жена Косована обвиняет бывших торговцев, судью и прокурора в том, что они хотят убить ее мужа и отнять у него бизнес, передает crimemoldova.com.

Елена Косован заявила, что ее задержанный муж страдает от цирроза печени и нуждается в срочной пересадке этого органа, однако судья и пострадавшие стороны препятствуют этой операции.

«В тюремной больнице Прункул не оказывают необходимой помощи, а судья и прокурор запрещают перевозить его в другую больницу. Если мой муж умрет, они ответят. Дело сфабриковано, а обвинения – лживы. Эти пострадавшие сами проходят по уголовным делам. Мы также заведем уголовное дело против Надежды Годорожи, которая является мошенницей. Пусть вернут нам деньги, вложенные в этот бизнес!», – заявила Елена Косован.

Пострадавшие от Косована – а это более 20 человек – утверждают, что совершенно не против, чтобы его перевели в другую больницу и оказали необходимую медицинскую помощь, лишь бы он понес наказание за совершенные деяния. По их заявлению, они располагают информацией, что если Косована освободят из-под ареста, он сбежит, покинув страну.

Портал CrimeMoldova провел расследование, показывающее, что рынок Curcubeu работает незаконно. Участок, принадлежащий Надежде Годорожа, используется незаконно, по фальшивым документам, а с продавцов этого рынка взимаются незаконные сборы. В расследовании также говорится о том, что Сергей Косован является членом и спонсором Нашей Партии.