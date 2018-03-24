Молдова не готова принимать большие группы туристов и обеспечить их гидами

Туризм в Республике Молдова по-прежнему сталкивается с проблемами. Молдова не готова принимать большие группы туристов и предоставить им гидов, в частности китайским туристам.

Об этом заявил директор Агентства по туризму Молдовы Станислав Руссу в рамках III форума ANTRIM Incoming Travel Forum, организованного при поддержке Проекта по конкурентоспособности USAID в Молдове и Правительства Швеции в сотрудничестве с MIEPO, передает IPN.

По словам директора Агентства по туризму, в прошлом году правительство и парламент предложили некоторые меры для поддержки туристического сектора. Среди продвигаемых мер числится и облегчение визового режима для граждан Китая. Несмотря на это, Молдова не готова принимать китайских туристов, потому что не имеет гидов говорящих на китайском языке, не имеет меню в ресторанах на китайском языке, информационные материалы и др.

Станислав Русу отметил, что туризм приносит экономический рост, создает рабочие места, приносит отчисления в национальный бюджет. В прошлом году Молдова заняла пятое место в мире в рейтинге роста размещенных туристов. В этом году Молдова станет мировой столицей винного туризма в связи с проведением в Кишиневе международной конференции, с участием сотен специалистов в этой области.

Председатель Национальной ассоциации туризма Молдовы (ANTRIM) Эмилиан Дзуцас сказал, что основными туристическими рынками Молдовы являются Италия и Польша. В 2017 году, из Италии приехали в Молдову на 23,3% больше туристов, чем годом ранее, а из Польши – на 13,7%, и этот успех, отметил Емилиан Дзуцас, достигнут благодаря семинарам и информационным экскурсиям для СМИ и пр. Еще одним фактором стало открытие центра туристической информации. Молдова будет продвигаться на международных рынках, и акцент будет седлан на улучшение качества туристических услуг, в том числе, оказываемых транспортными компаниями.

Генеральный директор MIEPO Виталие Захария сказал, что учреждение, которого он представляет, на протяжении последних лет оказало поддержку туроператорам для повышения их конкурентоспособности. Виталие Захария считает, что необходимо работать над привлечением инвестиций, чтобы иметь возможность показать все, что может предложить Молдова в области туризма.

Директор Проекта конкурентоспособности в Молдове Дойна Нистор сказала, что в последние годы туризм в Молдове достиг определенного развития. Она сказала, что сильная туристическая индустрия это та, которая пользуется поддержкой правительства. Туризм может развиваться только через государственно-частное партнерство. „Отрасль является сильной тогда, когда предлагает продукт, который соответствует потребностям туристов. И в последние два годы качество туристского продукта выросло, в том числе благодаря тому, что некоторые пенсионы переосмыслили туристский продукт, зафиксировав, таким образом, двойной или даже тройной рост числа туристов”, - отметила Дойна Нистор.

Проблемы, с которыми сталкивается принимающий туризм в Молдове и возможные решения, будут обсуждаться на Экономическом совете при премьер-министре.