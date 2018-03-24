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С какой миссией посол Молдовы вернулся в Москву
24.03.2018

Посол Молдовы в России Андрей Негуца рассказал о том, с какими поручениями он отправился в Москву.

В середине декабря 2017 года министерство иностранных дел и европейской интеграции приняло решение вызвать в Кишинев для консультаций на неопределенный срок посла республики в России Негуцу из-за ситуации с молдавскими политиками.

По итогам встречи с замглавы МИД России Григорием Карасинам министр иностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновски объявил о возвращении Негуцы в Москву. В пятницу, 23 марта, дипломат прибыл в Россию и приступил к выполнению своих обязанностей. В прессе, между тем гадают, с каким поручениями молдавский посол отправился в Москву.

«Да, я в Москве, в посольстве. Одно общее поручение — способствовать укреплению отношений между нашими странами», — заявил Sputnik Молдова Негуца.

Негуца был назначен на пост посла Молдовы в России весной 2017 года. Ранее он занимал посты председателя комиссии по внешней политике парламента Молдовы, руководителя делегации в ПАСЕ и сопредседателя парламентской комиссии по сотрудничеству с Федеральным Собранием Российской Федерации. В разное время занимал должности посла Молдовы во Франции, по совместительству в Испании и Португалии, постоянного представителя республики при Совете Европы, чрезвычайного и полномочного посла в России в 2008 — 2012 годах. Его кандидатура на пост посла Молдовы в РФ была предложена президентом республики Игорем Додоном весной 2017 года.


 
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