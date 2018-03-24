Какие изменения ждут Налоговую службу?

Несмотря на рост поступлений в бюджет по всем показателям, власти считают, что Налоговая служба может работать более эффективно, если расширить ее полномочия – например, наделить функцией уголовного расследования.

Год назад стартовал процесс реорганизации фискальной системы, и сегодня в Молдове готовы приступить к новому этапу реформы. Государственная налоговая служба (ГНС) может стать своего рода «посредником» между предпринимателями и правоохранительными органами, оформляя для последних материалы, ведущие к возбуждению уголовного дела.

Новое лицо Налоговой службы

В основу реформы легли рекомендации Международного валютного фонда, который настаивал на централизации полномочий Налоговой службы в Молдове. Специалисты МВФ предложили, чтобы в стране появилась единая структура, отвечающая за сбор налогов, расследование фискальных нарушений и другую профильную деятельность. О старте процесса реорганизации было объявлено год назад, 17 марта. До тех пор система налогового администрирования страны состояла из Главной государственной налоговой инспекции и 35 подразделений, каждое из которых обладало отдельным юридическим статусом.

Как отмечает глава ведомства Сергей Пушкуцэ, структура Налоговой службы по территориальному принципу была исторически унаследована еще с 1990 г. и имела как преимущества, так и значительные недостатки. По его словам, в последнее время экономическая деятельность становится все более разнообразной, развиваются электронные услуги, и все это требует изменений, в том числе в работе налоговых органов. Кроме того, при наличии 35 территориальных инспекций Налоговая служба зачастую сталкивалась с неоднозначной трактовкой законодательства. Еще один минус, по мнению руководства ведомства, состоял в том, что налоговики не могли в полной мере использовать свои резервы, в особенности контролирующие функции, ведь допускались проверки только предприятий, работающих на конкретной территории.

С 1 апреля 2017 г. все налоговые инспекции объединены в единую Государственную налоговую службу с четырьмя региональными управлениями – Север, Юг, Центр и Кишинев. Они взяли на себя административные задачи, полномочия по контролю и отслеживанию платежей и принудительному взысканию задолженностей. По словам Сергея Пушкуцэ, функции контроля и взыскания платежей, как и в других странах, в наибольшей степени подвержены коррупционным рискам. Глава ГНС считает, что их перевод на уровень региона увеличивает расстояние между налогоплательщиком и инспектором, поскольку контроль организован по новой схеме. Проверку предприятия, расположенного в конкретной местности, проводят инспектора, проживающие в других населенных пунктах.

В то же время на территориальном районном уровне были сохранены полномочия по предоставлению услуг налогоплательщикам – подача деклараций, консультирование, получение бланков строгой отчетности и т.д. В Гагаузии появилось Главное управление налогового администрирования, руководитель которого назначается при участии местных властей. Если ранее статусом юридического лица обладали все 35 подразделений, то сейчас им наделена только ГНС. Тем самым Молдова выполнила одно из условий внедрения проекта Всемирного банка по созданию интегрированной информационной системы. В итоге вместо 35 местных информационных систем появилась одна – центральная.

Хотя число руководящих должностей заметно сократилось, штат Налоговой службы остался прежним – около 1900 человек. Из общего числа сотрудников большая часть предоставляют услуги налогоплательщикам, а остальные занимаются проверками и отслеживанием платежей. Как отмечают в ГНС, проблемой по-прежнему остаются должности, для трудоустройства на которые нет подходящих кандидатов. Более ста штатных единиц остаются вакантными, в основном в районах.

Прирост по всем показателям

Директор ГНС Сергей Пушкуцэ считает, что реформа стала самым важным событием, обозначившим работу ведомства на протяжении последнего года. Планы реформаторов были связаны не только с повышением потенциала обслуживания налогоплательщиков, но и с увеличением доходов в госбюджет. Как показал минувший год, эти ожидания в определенной мере себя оправдали. По статистике, доходы в национальный публичный бюджет Молдовы, аккумулируемые ГНС, в 2017 г. составили 32,7 млрд. леев, увеличившись на 5,1 млрд. леев, или на 18,4%, по сравнению с предыдущим годом. Первоначально запланированная сумма поступлений на 2017 г. была превышена на 2,6 млрд. леев или на 9%.

В частности, как подсчитали в ГНС, поступления в госбюджет в минувшем году составили 14,3 млрд. леев, зарегистрировав рост в сравнении с 2016 г. на 2,8 млрд. леев или на 23,9%. При этом ожидаемые показатели были превышены на 1,7 млрд. леев или на 13%. Аналогичная тенденция прослеживается и в нынешнем году. Поступления в национальный публичный бюджет Молдовы, администрируемые ГНС, за первые два месяца 2018 г. выросли на 858,3 млн. леев или более 20%, составив 5,12 млрд. леев. В то же время рост по сравнению с плановыми доходами составил 12,3%.

Несмотря на увеличение поступлений в бюджет по всем показателям, власти считают, что Налоговая служба может работать еще эффективнее, если дать ей более широкие полномочия. На расширении компетенций настаивает и руководство ведомства. Один из законопроектов, который разрабатывала налоговая служба, предусматривал наделение ГНС правом самостоятельно возбуждать и расследовать уголовные дела по подозрению в налоговых преступлениях. Налоговики рассчитывали, что это позволит им доводить до конца дела об уклонении от налогообложения. Предприниматели были категорически против, ссылаясь на реалии молдавской судебной системы, когда едва ли не любая ошибка может превратиться в налоговое преступление.

ГНС в роли «посредника» по уголовным делам

В результате в нынешней версии законопроекта от столь кардинального пересмотра полномочий отказались. ГНС может получить функцию уголовного расследования, материалы которого будут передаваться правоохранительным органам для возбуждения уголовного дела. Для этого предлагается внести поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, которые позволят ГНС составлять протоколы об установлении преступления. В законопроекте оговорено, что такой протокол является актом осведомления органов уголовного преследования и не может быть предметом проверки в административном порядке. Парламенту предстоит рассмотреть поправки во втором чтении.

В поле зрения налоговой службы попадут следующие виды финансово-экономических преступлений: незаконная практика предпринимательской деятельности, незаконная финансовая деятельность, предпринимательская псевдо-деятельность, уклонение от налогов предприятий, учреждений и организаций, уклонение физических лиц от налогообложения, преднамеренная и фиктивная несостоятельность, злоупотребление служебным положением. В этот перечень также вошли перевозка, хранение или продажа товаров, подлежащих акцизной пошлине без маркировки их марками или акцизными марками; незаконное производство знаков государственной маркировки, ввод в обращение и их использование; приобретение, отчуждение в не разрешенных законом случаях, конфискация заложенного имущества.

Переход к ГНС части полномочий МВД по налоговым делам предполагает и проект о декриминализации экономических преступлений. Одно из нововведений предусматривает, что уголовная ответственность наступает только в случае, если в течение 30 дней после того, как ГНС выявила нарушение, не предпринято мер для его устранения. Объясняя эту идею, госсекретарь Минюста Анатолий Мунтяну говорит, что взаимоотношения между предприятием и государством как можно дольше должны оставаться в административном и налоговом правовом поле, а не переходить в область Уголовного кодекса. Он отмечает, что уголовная ответственность будет налагаться только после того, как все механизмы исчерпаны и предприняты все меры, предусмотренные законом о госконтроле предпринимательской деятельности.

В то же время далеко не все относятся с оптимизмом к идеям, заложенным в реформу Налоговой службы. Некоторые эксперты полагают, что чрезмерная централизация, когда практически все полномочия концентрируются на верхнем уровне управления, приводит к субъективизму, а также высокой зависимости от политического фактора и роли руководящих лиц. Еще одним серьезным недостатком налоговой политики эксперты называют ее ярко выраженную фискальную направленность. Это проявляется, в частности, в довольно жесткой модели налогообложения и высоком уровне штрафных санкций, что при отсутствии сбалансированности налоговой системы приводит к попыткам налогоплательщиков использовать различные схемы.

«По большому счету, изменения налоговой политики Молдовы в последние годы происходят под нажимом Международного валютного фонда,- говорит бывший вице-премьер и министр экономики Александр Муравский.- А у МВФ политика простая: если с бюджетом проблемы – повысили, где смогли. Хотите в Евросоюз, значит, надо повышать налоги, независимо от экономической ситуации в стране и возможностей населения. Раньше были попытки использовать налоговую систему как инструмент не только сбора доходов в бюджет, но и регулирования экономики. В последнее время регулирующая роль налоговой системы снижается, и основные усилия направлены на то, чтобы наполнять бюджет».

Президент компании «DAAC Hermes» Василий Киртока, к которому мы обратились за комментариями, считает, что консультантов МВФ, не имеющих достаточной подготовки и знания реалий Молдовы, и к тому же действующих по устаревшим шаблонам, вообще не стоит допускать к решению сугубо внутренних проблем страны. «Как показывает практика, советы МВФ, который с небольшими перерывами нас консультирует около 25 лет, нам в прок не идут. Приезжают люди, которые не имеют необходимых знаний и с умным видом, а также озабоченными лицами рассказывают нам то, что мы понимаем лучше их. И наши члены правительства вынуждены их слушать», - говорит Киртока. Единственное, по его мнению, в чем МВФ мог бы нам помочь – объяснить, каким образом перестроить финансово-банковскую систему, чтобы она стала качественной и могла полноценно финансировать экономику и социальную сферу. Однако, таких советов нам не дают, а предоставляемую финансовую помощь сразу забирают обратно, в так называемые резервы Нацбанка, что только усугубляет проблемы в экономике страны. Также Василий Киртока считает, что налоговое законодательство следует существенно упростить, исключив возможность двойного толкования нормативных актов в этой области. Но поскольку исключить этот феномен полностью не удастся, весьма желательно уголовные дела возбуждать только при наличии признаков преднамеренного нарушения фискального законодательства налогоплательщиками.