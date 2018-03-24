Брагиш: Политика для меня – закрытая глава, но жизнь может преподнести сюрприз

Несмотря на свой неожиданный уход из общественного пространства, связанный с отзывом с должности посла в марте 2017 года, Думитру Брагиш ни о чем не жалеет.

В прошлом премьер-министр и депутат, в свое время важный политический игрок Думитру Брагиш согласился рассказать новостному порталу Noi.md о поворотных моментах в его карьере, о том, чем он занимается в настоящее время и планирует ли вернуться в политику.

Как отметил Думитру Брагиш, с должности посла Молдовы в Российской Федерации, которую он занимал в 2015 – 2017 гг., он ушел мирно, однако, по его мнению, он мог бы еще многое сделать для страны.

«Не думаю, что это сожаление или обида. Я, слава Богу, столько лет был в политике и понимал, что такое политическое решение и с чем его едят… В какой-то степени я рад, что не было возражений, связанных с исполнением моих обязанностей, такова была политическая конъюнктура», – повествует экс-премьер-министр.

После завершения дипломатической миссии Думитру Брагиш, как и многие бывшие чиновники, оказался в сфере бизнеса. «Сейчас я работаю в румынской компании, продвигающей новую технологию добычи нефти, занимаюсь продвижением этой технологии в странах СНГ», – отметил он.

Из трех областей – политика, дипломатия и бизнес – в которых Думитру Брагишу довелось работать, по его словам, политика ему ближе всего. Как шутит Брагиш, в политику он впервые попал в 14 лет, когда его выбрали секретарем комсомольской организации в школе. «Я занимал важные должности в стране, поэтому, несомненно, политическая деятельность мне ближе всего, я занимаюсь этим с большим удовольствием, хорошо знаю эту область. Но я также довольно хорошо чувствую себя в бизнесе, будучи инженером по специальности», – рассказывает Брагиш.