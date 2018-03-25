Денег нет, но вы унионируйте: «В Кишиневе для марша «за унирю» финансов не предусмотрено, будем шагать так!»

Корреспондент «Комсомолки» задал вопрос одному из лидеров воскресной акции унионистов, сколько будут платить за участие в ней.

Наши унионисты держатся на голом энтузиазме. Какое-то голодное будущее они нам обещают! Столько лет готовиться к главному мероприятию своей жизни – массовому маршу за объединение с Румынией по случаю столетия унири – и в итоге подойти к нему голыми, босыми и голодными.

С прямым вопросом – печеньки будут? – я обратилась к одной из лидеров унионистов, председателю Национал-либеральной партии Молдовы Виталии Павличенко после того, как она прислала мне сообщение в Фэйсбук с приглашением принять участие в марше.

- К сожалению, у нас нет денег на то, что обеспечить вас тем, о чем вы спрашиваете, будем идти так, - огорошила меня Павличенко. Кстати, я спрашивала не только про печеньки, но и партийную символику.

– У нас нет денег даже на материалы, мы раздали то, что сделали в 2010 году. Может, есть у молодых унионистов, - добавила Павличенко.

ЛИДИЯ ТКАЧ