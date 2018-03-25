Молдова перешла на летнее время, стрелки часов перевели на час вперёд

Эта ночь была самой короткой в году. Из-за перехода на летнее время в нынешних сутках 23 часа. Официально стрелки нужно переводить в три часа ночи, но на часах на Триумфальной арке время изменилось накануне вечером.

Часовщик Ион Граур, который следит за исправностью этих часов, живет за городом и торопился на автобус. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, многие пассажиры приехали на автовокзалы загодя.

"Надеюсь, не опаздываю. Хотя всякое может быть".

"Я привез друга на вокзал. О переводе часов мы помнили". "В телефоне время изменилось автоматически. Но я сверила часы - в новостях напомнили о переводе". Троллейбусы вышли на маршруты как обычно - в пять утра. Никто из дежурных водителей не опоздал.

"Существенных изменений не почувствовал. Мы все уже привыкли, так что проблем не было". Врачи говорят, что на адаптацию понадобится несколько дней. И эти дни для многих будут нелегкими. Некоторые горожане это подтверждают.

"Да, просыпаться нужно раньше. За зиму привыкли, придется снова перестраиваться. Не заметишь, как уже вечер". "Не чувствую существенного влияния. За столько лет привык". Стрелки часов переводят почти в 80-ти странах. Считается, что позволяет экономить ресурсы, в первую очередь - электроэнергию.