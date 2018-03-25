В предательстве Родины расписалась Раду, узаконив марш унионистов в Кишиневе

Врио генпримара подписала распоряжение о проведении собрания унионистов на площади Великого национального собрания в Кишиневе.

Таким образом, собрание в честь 100-летия объединения Бессарабии с Румынией, намеченное на воскресенье, 25 марта, на центральной площади столицы, получило законный статус. В распоряжении, подписанном Сильвией Раду, указаны аспекты, связанные с проведением мероприятия унионистов.

Стало известно, что на марш объединения в Кишинев съезжаются румынские фанаты и ультраправые боевики. Несмотря на многочисленные предупреждения о готовящихся унионистами провокациях и намерении устроить беспорядки, столичные власти позволили им провести мероприятие, угрожающее молдавской государственности.

Представители ПСРМ призвали жителей Кишинева не отвечать на провокации со стороны участников марша объединения, чтобы избежать столкновений и трагичных последствий. Социалисты отказались от ответных мер, избрав тактику последовательного отстаивания государственности, суверенитета и целостности Республики Молдова.