От идеи воссоединения остался только пшик!

Александр Муравский, экс-вице премьер министр, министр экономики Правительства РМ: "Проблема объединения Молдавии и Румынии не является ключевой для АБСОЛЮТНОГО большинства населения страны!"

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В минувшее воскресенье в столице Республики Молдова - Кишиневе состоялся марш и митинг, посвященный 100-летию воссоединения Молдавии и Румынии Подготовка к этому "эпохальному мероприятию" началась ещё вечером, в субботу -большое количество техники убирали снег на площади Великого национального собрания. Утром в воскресенье к Площади начали подтягиваться автобусы, маршрутки и легковые машины. Номера у автомобилей румынские и наши - из различных уголков Республики. Перед движением к площади - традиционный походный "перекус" возле машин , который не увеличил количество участников этого мероприятия. Когда ИДЕЯ надуманная, то и результат пшик! На концерты постоянно организуемые политиками всех мастей и то больше людей приходят! Но зато какие речи мы услышали в этот день! Больше всего удивили представители комбатантов. Они , оказываются, воевали против Приднестровья ради "великой румынской идеи"! Вот вам и " рука Москвы", которую постоянно ищут радикалы всех мастей во всех событиях в этой стране! Прозвучало на митинге и "шедевральное обращение" к нацменьшинствам Молдовы! Его авторы попутали все, заявив, что сами давно стали нацменьшинствами в Молдове?!

А в целом, "тусовочка" прошла "на высоте", образно говоря "курам на смех"!Можно смело гордится настоящими гражданами страны и их позицией по отношению к МОЛДАВСКОЙ Независимости и Государственности! Патриоты страны верят в светлое будущееМолдовы!

И это самое главное!

Наш собственный корреспондент попросил поделиться впечатлениями о данном событии видного экономиста и государственного деятеля этой страны Александра Муравского. Вот , что он сказал:

"Я изначально был уверен, что событие не будет представлять из себя чего-нибудь значительного. Но не ожидал, что оно будет представлять собой такое жалкое зрелище. Не хочу обижать людей, искренне преданных идее объединения. Большинство из них заслуживают уважения за преданность этой идее. Я просто рассматриваю сегодняшнее событие в контексте общей политической ситуации в Республике Молдова.

Итак, начнем.

Первое. Прежде всего, количество участников: если внимательно проанализировать различные съемки с этого события, то можно увидеть, что наблюдается плотное присутствие публики в центральной части площади Великого национального Собрания и весьма рассеянное по ее флангам. Если учесть, что площадь Площади Великого Национального собрания составляет порядка 13 тыс. кв. метров, то можно сделать простые расчеты. На 1 кв.метре, если плотно, может разместиться максимум 4 человека. Но это летом, а сейчас еще зима (по погоде). Так что максимум 2, но мы возьмем 3 в центре (треть площади) и по 2 еще на трети площади и по одному на краях. Итого имеем в целом где-то около 20 тысяч, хотя в реальности, думаю, еще меньше. Такая малая явка есть факт положитиельный, говорящий о том, что проблема унирий не является ключевой для АБСОЛЮТНОГО большинства населения страны.

Второе. Участие авторитетных и активных личностей в этом мероприятии не наблюдалось. На трибуне мы не видели практически сколь-нибудь значимой и авторитетной фигуры, за Прекрасный режисер Санду Греку не смог своим мастерством поставить хороший политический спектакль с такими плохими актерами. Да и сам он разоочаровал своей краткой вступительной речью. Сказать столько глупостей за пять минут - это надо уметь. Его характеристика антиунистов как сепаратистов, фашистов, не уважающих права национальных меньшинств, противников демократии и сторонников мафии можно объяснить только погодой, которая несколько подморозила часть его серого вещества. Из небытия вдруг появились в прошлом известные писатели, стоящие у истоков печально известного Народного фронта Молдовы - И.Хадырка и Н.Дабижа. И если к первому я испытываю искреннее уважение за его интеллигентность, за его спокойное и верное следование идее, то второй (особенно после его национал-фашистского манифеста, выраженного статьями "Русоайки") ничего кроме брезгливости не вызывает. Больше фигур, заслуживающих внимания на сцене не было, за исключением Траяна Бэсеску. И в центре, как маленький фюрер , постоянно мелькал, надо понимать главный дирижер "унири " некто Симион.

Третье. Можно ли теперь всем нам просто махнуть на проблему унири? Мол, видите, весь "грандиозный минтинг" окончился пшиком? Думаю нет! Власть не участвовала в этом событии, но и не выразила своей четкой позиции, особенно по поводу участия иностранных граждан, призывающих к ликвидации нашего государства. Более того, среди властных структру есть немало тех, кто работает на "унирю" и только ждут момента, когда можно будет перехватить инициативу у наивных романтиков. Но гораздо важнее то, что эти событие - очередной повод отвести внимание народа от проблем коррупции, поиска украденного миллиарда евро из банковской системы страны!

Да что там миллиард. Мой хороший товарищ, великолепный специалист сказал мне, что по его расчетам ежегодно из бюджета государства воруется 45 миллиардов лей, то есть минимум еще бюджет. И его расчетам я верю. Так что,есть о чем подумать унионистам и антиунионистам , кто и зачем выводит граждан страны на площади и улицы городов и посёлков нашей страны!"

С мнением экс - премьера Правительства РМ Александра Муравского нельзя не согласиться, с его оценкой ситуации сегодня уже согласны многие здравомыслящие люди Республики Молдова!

P.S. Когда материал готовился к печати в информационном поле страны появилось вот какое сообщение:

"Группу парней в масках с битами и ножами задержали в центре Кишинева сотрудники правоохранительных органов ₽М .Они хотели принять участие в марше унионистов в Кишиневе. Среди взрослых парней оказались подростки, по виду совсем еще дети. Все они скрывали лица под медицинскими масками и были с рюкзаками. В ходе обыска силовики обнаружили ножи, кастеты,, кинжалы, биты и другие запрещенные предметы. Молодые люди направлялись к месту событий на Площади Великого национального собрания.

Полиция отреагировала оперативно и изолировала их, - сообщили в Генеральном инспекторате полиции Кишинева. Сейчас проводятся следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств появления этих молодых людей во время марша и митинга унионистов.

Роберт ЗАПАДИНСКИЙ,

Шеф Бюро Представительства федерального еженедельника "Российские вести" в Республике Молдова