Чемодан, вокзал, Бухарест: Додон заявил, что марш унионистов потерпел унизительный провал

Грандиозный митинг, на который сторонники унири потратили годы и миллионы евро, обернулся едва заметным пшиком.

Акция унионистов сегодня, 25 марта, потерпела унизительную неудачу. Но, несмотря на это, распространение политической чумы надо приостановить. Об этом заявил президент Молдовы.

- Правящий режим должен знать, что он несет прямую ответственность за раскалывание молдавского общества, которое навязывают унионисты. По причине коррупции, бедности, безнадежности люди ищут альтернативу, включая и присоединение к такому маргинальному и радикальному проекту как унионизм, - подчеркнул Игорь Додон. - Может когда-нибудь правящая демократическая партия возьмется за работу? У меня большие сомнения. За последние 9 лет, евроунионисты скомпрометировали все что можно было скомпрометировать, включая проевропейский вектор. Именно из-за этих ошибок евроунионистов и было поддержано унионистское движение.

В то же время глава государства отметил, что органы правопорядка сегодня продемонстрировали то, что могут обеспечивать общественный порядок. Он поблагодарил их за исполнение своего долга. Но в дальнейшем он ждет от них больше инициативных действий по обеспечению конституционной безопасности страны.

- После парламентских выборов в этом году у нас будет другое правление: промолдавское, патриотическое, социально-ориентированное. Будущая власть восстановит экономику и даст надежду всем гражданам, а унионизм будет объявлен вне закона. Иностранные секретные службы больше не смогут организовывать здесь диверсии против нашего государства, - отметил президент.

После стольких месяцев пропаганды, истерии и миллионных инвестиций, на площади собралось лишь незначительное количество наивных людей, которыми спекулируют политические лидеры, являющиеся предателями страны. Вместо «Великого собрания» был организован банальный протест меньшинства с музыкантами, заученными и вялыми речами.

Подтверждается тот факт, что унионизм – это всего лишь шарик, который сдуется одновременно с «годом унири».

Фото: www.kp.md