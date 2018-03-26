Тяжелое бессарабское "похмелье"

Какие уроки должны извлечь для себя граждане Республики Молдова из событий, связанных со столетием так называемого "большого объединения" Бессарабии и Румынии, и стоит ли "паковать чемоданы" одним и "пить шампанское" другим?

Последний гвоздь в гроб молдавского государства

Для человека, который длительно не следил за судьбой страны, очень сложно правильно ответить на вопрос: что же именно просходит на этой территории?

Как же так, вроде бы 27 лет назад народ объявил о независимости и желании строить свое государство, а теперь под аплодисменты и с одобрения властей шумно отмечается столетняя годовщина объединения с соседней страной, что равносильно отречению от Республики Молдова? И процесс "демонтажа" государственности происходит на разных уровнях.

Академия наук Молдовы в партнерстве с академией Румынии и университетами двух стран проводит научную конференцию на тему "Возвращение Бессарабии в юридическое пространство Румынии".

Часть депутатов первого молдавского парламента, подписавших Декларацию независимости, обратились к обществу с идеей начать подготовку и принять акт о воссоединении Республики Молдова и Румынии.

Представляющие местную власть советники и примары около ста населенных пунктов также подписывают декларации об объединении двух государств, а высшие руководители страны и депутаты нынешнего парламента отправляются в Бухарест, чтобы отметить с коллегами юбилей и поддержать унионистские устремления.

В кампанию включился даже национальный банк Молдовы - выпустил памятные золотые и серебрянные монеты, посвященные столетию "большой унири".

Политики прошлого и нынешние, представляющие правые партии, в один голос твердят, что РМ потерпела фиаско, народ нищенствует, массово покидает родные места, все сферы жизни поразила деградация и что будущего у независимой Молдовы нет. Спасением нации является вхождение в состав соседней Румынии.

В столице унионистские организации и партии созывают людей на новое "великое национальное собрание", чтобы продемонстрировать масштаб процесса и несгибаемую волю тех, кто хочет забить последний гвоздь в гроб молдавского государства.

Момент истины

Важный нюанс: несмотря на масштабные действия, подавляющее большинство выступает против унии. Идею объединения с Румынией поддерживает порядка 20-25 процентов населения.

Конечно же, в стране есть политические силы, отстаивающие молдавскую государственность и реагирующие на ситуацию. Они представлены прежде всего ПСРМ во главе с президентом Игорем Додоном, а также ПКРМ с ее несменяемым лидером, экс-президентом, Владимиром Ворониным. Обе партии имеют фракции в парламенте. На прошлых выборах молдавские коммунисты получили 21 мандат. Но большая часть "патриотов" из этой партии ушла в правящую ДПМ и теперь голосует часто также, как и унионисты из ЛДПМ и ЕНПМ. ПСРМ и ПКРМ выступили с идеями защиты молдавской государственности, за создание "комитетов" и "фронта" сопротивления унионизму.

Однако общественно-политическая турбулентность, вызванная столетием присоединения Бессарабии к Румынии, представляет собой кроме всего прочего момент истины для молдавского народа и его элит.

С одной стороны, все, что мы сегодня наблюдаем, говорит о кризисе национальной идентичности. У жителей Молдовы возникает как бы "раздвоение личности": в одной и той же семье могут быть родители молдаване, а дети уже румыны.

С другой стороны, перманентный политический кризис и плачевные итоги 27 лет независимости ( сокращение населения на четверть и нищета) говорят о том, что элиты не могут обеспечить жизнеспособность молдавского государства.

И общество подошло к очень опасной точке. Если законодательно жестко не ограничить унионизм, не запретить пропаганду данных идей, партии и "неправительственные" организации их продвигающие, а также не принять и другие меры в рамках защиты молдавской государственности, то объединение может произойти просто "технически". Уже сейчас большинство депутатов, а также судей КС - граждане Румынии, как и более 800 000 жителей страны.

Но и сами эти запретительные меры способны еще больше расколоть общество и стать катализатором окончательного распада страны.

Компрадорская власть

Несостоятельность и продажность политического класса Молдовы - безусловно, главная причина того, что мы сейчас наблюдаем.

Если после провозглашения независимости, в основном, шло разграбление созданных в советское время материальных ценностей (приватизация предприятий, земель и сельскохозяйственной инфраструктуры) , то затем власть перешла к выстраиванию коррупционного-олигархической модели. В ее основе - обмен суверенитета (под маркой евроинтеграции) на зарубежные гранты и кредиты, которые разворовывались. Кульминацией этой политики стал вывод валютных резервов из НБМ путем финансового мошенничества в банковской системе страны.

Вне всякого сомнения, отправной точкой процесса разрушения молдавской государственности были события 7 апреля 2009 г., когда унионистские и так называемые проевропейские силы совершили попытку силового захвата власти, атаку на парламент и президентуру. Здания-символы молдавской государственности были разрушены, разграблены и сожжены вместе с оригиналом Декларации о независимости. Над парламентом и президентурой погромщики вывесили флаги Румынии и ЕС. Что очень важно, скоро апрельским событиям исполнится 9 лет, а организаторы погромов до сих пор не найдены и не наказаны. Как известно, активное участие в беспорядках приняли унионистские организации. Таким образом, события сегодняшнего дня стали результатом переплетения интересов разных сил, внутренних и внешних.

Интерес молдавских властей

Существует несколько важных соображений, которые формируют позицию нынешнего молдавского режима по отношению к мероприятиям унионистов.

Во-первых, следует иметь ввиду, что сами лидеры ДПМ являются гражданами Румынии, и в партии на разных ролях можно встретить достаточно большое число таких же лиц и искренних унионистов. Об этом свидетельствует и тот факт, что примарами большинства населенных пунктов Молдовы, подписавших декларации об "унире”, являются именно демократы.

Во-вторых, в стране начались выборы. Не учитывать наложение событий нельзя, даже несмотря на то, что подавляющая часть населения выступает против объединения. На правом электоральном поле сейчас сложилась такая ситуация, что партии унионистского толка не пользуются поддержкой населения. И между основными игроками в правом секторе ( ПДС, ДПМ, ППДП, ЕНПМ и др.) идет борьба за голоса, которые были отданы на прошлых выборах Либеральной партии. А если иметь в виду, что на выборах в Кишиневе унионисты также имеют сильные позиции, то недооценить этот фактор политики просто не могут.

В-третьих, Румыния и экономически, и политически сегодня превратилась в главного партнера Молдовы. Также напомним, что после "кражи века", когда Запад взял паузу в финансировании, Бухарест выделил кредиты Кишиневу.

Сейчас запущено строительство газопровода Яссы -Кишинев, идут работы по подсоединению энергосистем двух государств ( и ЕС). Румыния финансирует множество проектов в области образования, и, с привлечением внешних источников, на местном уровне и в области НПО.

Тесно сотрудничают два государства в сфере безопасности, по линии МО и в рамках программ НАТО.

Молдавско-румынская чорба

И вместе с тем, правящая ДПМ отношения с Бухарестом рассматривает как сделку. По известной поговорке - "Брат братом, а брынза за деньги". Влад Плахотнюк лишь только-только наладил режим единоличной власти, чтобы "отжимать" Молдову как он умеет. И "униря" в этом сценарии пока не сулит дополнительных доходов, а наоборот, может обрушить систему.

Вот почему официальный Кишинев долго не давал ответ на предложение правительства Румынии провести совместное заседание двух парламентов в связи со столетием объединения. И под конец было принято "соломоново решение" - в Бухарест полетит делегация. Это не то о чем просили, но и не ответ "нет".

Что любопытно, о поездке парламентской делегации в Бухарест спикер Канду заявил сразу после того как стало известно о нападении в румынской тюрьме на киллера Проку. Прока недавно выступил с разоблачениями против Плахотнюка. Позже молдавского киллера румынские власти перевели из Бухареста в Тулчу, где его и попытались убить.

Словом, унионизм и столетний юбилей присоединения Бессарабии - это лишь крышка большой "кастрюли", где из многих "продуктов" варится молдавско-румынская "чорба".

Почему Запад поддерживает унионистов?

Однако похоже, что "повар" этого блюда руководит процессом издалека. Ни США, ни ЕС, ни НАТО, ни другие международные структуры никак не реагируют на действия унионистов и экспансионистскую политику Румынии в Молдове. Более того, негласно подобные взгляды и процессы поддерживаются. В Молдове действует множество НПО, получающих западные гранты, руководители и эксперты которых всегда выступают исключительно с унионистких позиций. Объяснение этому явлению достаточно простое - в основе унионизма русофобия и борьба с присутствием России в Молдове. А это - стратегическая цель Вашингтона и Брюсселя с их политикой ассоциации РМ с ЕС. Аналогично на Украине Запад поддерживает бандеровщину и местный национализм, потому что для них Москва - заклятый враг.

Примечательно, что политические силы, выступающие за молдавскую государственность, ориентированы на Россию. Так же как и Гагаузия, где недавно прошел съезд депутатов всех уровней в защиту молдавской государственности и против действий унионистов.

Таким образом, сегодняшние действия Бухареста и потакание унионистам официального Кишинева - элементы гибридной глобальной войны Запада против России. И любопытно, что "унионистский сценарий", запущенный в регионе, совпал с другой масштабной международной атакой на Россию. Новый виток конфронтации инициировал Лондон, выдвинув Москве надуманные обвинения в химическом покушении на двойного агента Скрипаля в Солсбери. И в этой новой информационной кампании Бухарест и Кишинев также выступили на стороне Запада.

"Тихая гибель"

Обычные участники многотысячной манифестации, прошедшей в Кишиневе, едва ли отдают себе отчет в том, что их чувства и устремления Запад использует в большой геполитической игре, отводя унионистам роль расходного материала в сценарии провокации России.

На американском сайте (http://www.psywarrior.com/PsyopComics.html ), посвященном психологической войне, рассказывается о роли комиксов и военных компьютерных игр в обучении приемам информационной войны и в спецоперациях. В одной из компьютерных игр-комиксов Silent Ruin («Тихая гибель»), разработанной институтом кибернетики армии США в Вест-Пойнте, моделируется военный конфликт США и России из-за объединения Румынии и Молдовы. Не обошлось без "русских танков", которые входят в Кишинев и захватывают посольство США.

Обучающая игра - лишь одно из дополнительных свидетельств того, что Вашингтон всерьез рассматривает наш регион как одну из площадок большого театра военных действий против России. Напомним, что в феврале 2016 года в Кишинев без приглашения официальных лиц неожиданно прибыла группа из 17 американских адмиралов и генералов.

И в Вашингтоне, и в Москве хорошо понимают, что при изменении границ ( в случае присоединения Молдовы к Румынии) в этой части европейского континента не удастся обойтись малой кровью - гражданской войной или локальным конфликтом в Приднестровье. В боевые действия неизбежно будут вовлечены вооруженные силы РФ и НАТО. Поэтому, что бы не говорили на митингах и встречах унионисты по эту и ту сторону Прута о национальном единении и воссоздании "Великой Румынии", исходя из существующего расклада сил вырисовывается только один конец истории - трагический.

Так что будет не до шампанского по случаю большой "унири" - и неизвестно кому именно придется паковать чемоданы, чтобы покинуть опасную зону. Сегодня, увы, очевидно, что непростительная эйфория по-прежнему многим затмевает умы.

Сергей ТКАЧ

Фото Сергея Манастырлы, Facebook