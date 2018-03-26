Пасха приближается: как выбрать краску для яиц

В магазинах и на рынках уже продают краску для пасхальных яиц. И многие покупатели уже готовятся к празднику. Выбор большой - пакетик краски стоит от трех до 30 леев.

"Цвета есть разные, но люди предпочитают красный. Покупают по несколько пакетиков. Мы всем напоминаем, что нужно добавлять уксус". Впрочем, многие краску не покупают. Наталья Бойку из села Ходжинешты Каларашского района следует давней традиции - яйца красит отваром луковой шелухи.

"В кипящую воду опускаю шелуху. Когда вода окрасится, кладу на пять минут яйца. Получается красивый оттенок", - сказала жительница села Ходжинешть Наталья Бойку. Врачи не устают напоминать - некачественная краска может стать причиной отравления.

"На упаковке обязательно должно быть указано, что это пищевой краситель. На улице на развес лучше не покупать, в краске могут быть тяжелые металлы, в частности - свинец. Следите, чтоб яйца не треснули, и краска не попала на белок. Лучше всего использовать натуральные красители", - отметила диетолог Луминица Сувейкэ.

Согласно традиции, красят яйца за три дня до Пасхи - в чистый четверг.