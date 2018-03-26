Человек недели - Председатель ДПМ Влад Плахотнюк

Эту неделю Влад Плахотнюк может считать самой удачной с точки зрения политики и имиджа за всю его политическую карьеру.

На этой неделе были снижены тарифы на газ, а многие потребители уже получили перерассчитанные счета. Также на этой неделе было объявлено об индексации пенсий на 6,6%, и была запущена программа «Первый дом», предназначенная для молодежи, желающей построить свое будущее в Республике Молдова.

Еще на этой неделе было объявлено о строительстве «Arena Chişinău» иупразднении обязательной военной службы. Все эти проекты и события стали настоящим прорывом для ДПМ и ее лидера Влада Плахотнюка.

Еще минувшая неделя стала знаменательной для лидера ДПМ тем, что возглавляемый им фонд «Эдельвейс» объявил о продолжении программы по поддержке роддомов и семей, в которых появляются младенцы, а это тоже немаловажно для улучшения имиджа политика.

Все вышеперечисленное указывает на то, что для Влада Плахотнюка неделя выдалась удачной со всех точек зрения. Теперь остается лишь сохранить наметившиеся положительные тенденции.

Для Справки:

Влад Плахотнюк родился 1 января 1966 г. В 1983 году окончил среднюю школу в селе Грозешть Ниспоренского района. В 1991 году получил первое высшее образование в Техническом университете Молдовы, на факультете «Технология пищевой промышленности», по специальности инженера. В 2002 году по программе того же университета получил образовательную степень магистра делового управления. В 2006 году получил второе высшее образование в Государственном университете Молдовы, на факультете «Право», по специальности юриста. В 1991—1993 гг. работал в Центре по реабилитации несовершеннолетних жертв насилия «Минор», созданном при примарии муниципия Кишинэу.

Работал в должности экономиста в компании с иностранным капиталом Euro Est Hundel Ltd Moldova, а позже в компании Voyage Ltd Moldova. В 1995 году основал молдо-американскую финансовую группу Angels, которую возглавлял до 2001 года. С 2001 года был назначен на должность коммерческого директора А.О Petrom Moldova. Позже стал генеральным директором компании и проработал на этом посту до 2010 года. В 2005 году избирается на должность вице-председателя совета общества первого акционерного коммерческого банка Victoriabank. В 2006 году избирается председателем совета общества и выполняет свои функции до января 2011 года.

С ноября 2010 года по июль 2015 года (с перерывом в 2014 г., когда отказался от мандата) был депутатом парламента Республики Молдова. В декабре 2010 года стал вице-председателем ДПМ (впоследствии первым вице-председателем ДПМ). Также, в декабре 2010 года Влад Плахотнюк был избран первым вице-председателем парламента, должность, которую занимал до января 2013 года. В декабре 2016 года был избран председателем ДПМ. Среди почетных должностей, занимаемых Владом Плахотнюком, является и должность председателя Ассоциации деловых людей Молдовы и основателя Благотворительного фонда по развитию РМ «Эдельвейс».