Станет ли Молдова страной счастливых граждан?

Сегодня многие граждане Республик. Молдова задают друг другу один вопрос, на который не могут получить внятного ответа ни от правящего класса страны, ни от лидеров оппозиции!

Наши люди так и не понимают, где живут уже они - в Румынии или ещё в Молдавии?

Под чьим протекторатом? Кто-то может внятно им ответить на этот вопрос? Паспорта румынские у большинства депутатов парламента. В Конституционном суде заседают румынские граждане. В Правительстве и Президентуре также высокие должности занимают представители соседней страны!

И только Президент РМ , который находится сейчас с визитом в Афинах,накануне великого унионисткого марша ,важно величает себя пророссийским политиком!

Так что же у нас в стране будет в эти дни, когда радикальные силы готовятся широко и торжественно отметить столетний юбилей вхождения Молдовы в состав королевской Румынии?

В минувший четверг началась активная

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Война лозунгов и громких заявлений

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"Молдавские либералы не вернутся в парламент, пока не произойдет “униря” - под таким лозунгом депутаты ЛП покинули четверговское заседание законодательного органа после того, как им было отказано в предоставлении зала парламента для празднования столетия со дня “унири”.

Отказ возмутил председателя Либеральной партии, который заявил, что либералы больше не будут участвовать в заседаниях. – В знак протеста мы покидаем зал заседаний парламента и не вернемся до тех пор, пока не произойдет объединение с Румынией, – сказал он. Отметим, что депутаты отказали либералам и в принятии так называемой декларации об “унире”, а также в проведении праздничного заседания по поводу столетия объединения.

Война лозунгов началась - впереди война нервов власти и лидеров протестного движения ! В связи с этим демаршем либералов, Председатель фракции ДПМ Мариан Лупу заявил на бзаседании парламента, что объединение Молдовы и Румынии "никогда не состоится".

Так демократ отреагировал на решение Либеральной партии покинуть законодательный орган до провозглашения "унири".

"Они объявили, что не вернутся до момента объединения Молдовы и Румынии. Так как "униря" никогда не состоится, следует понимать, что коллеги покинули нас навсегда. Скажем им до свидания", - заявил Мариан Лупу.

При этом глава фракции ДПМ напомнил депутатам, что они все находятся в парламенте Республики Молдова.

В связи с этим и в стране и за Ее пределами у экспертного сообщества возник один , но очень важный вопрос:

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"К чему может привезти активная румынизация Молдавии?"

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Активная румынизация Молдавии угрожает не только разрушением государственности республики, но и обострению так называемой «приднестровской проблемы»! Это считают видные политические эксперты, которые разошлись во мнении относительно перспектив ПМР после вхождения Молдовы в состав Румынии.

С одной стороны, Приднестровье рискует остаться один на один с «агрессивным" Киевом, где радикальные политики мечтают о вхождении этого региона в состав Украины, дабы не дать руководству ПМР объявить о вхождении Ее в состав России.

Как считает известный политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, в настоящее время в Молдавии заметно усилился прорумынский вектор, который наблюдался еще при советской власти.

«Сейчас есть занавес, который пока еще скрывает истинный масштаб румынизации Молдовы, но, если его сорвать, весь мир увидит, что это часть соседнего румынского государства», – сказал политолог , комментируя ситуацию в республике, где уже 109 населенных пунктов, в том числе родное село «пророссийского» президента Игоря Додона, высказались за объединение с «Родиной-матерью Румынией».

В то же время эксперт подчеркнул, что Молдавия, выбирая Румынию, рискует потерять свою государственность и национальную идентичность. «Это невосполнимые вещи. Определенная часть интеллектуальной элиты в современной Молдове прекрасно это понимает, и говорит об этом. Вот в чем сегодня трагедия молдавского народа и молдавской государственности: в таком состоянии жить невозможно, а при поглощении (Румынией) выйдет, что они потеряют самих себя», – отметил Алексей Мартынов.

По его оценке, проблема заключается в том, что представители полицейско-олигархического режима, в «таких категориях не мыслят». «Сегодня, на фоне того кошмара, в котором живут молдаване, поддержка румынского вектора в Молдавии усилилась. Люди смотрят и понимают, что так не должно быть больше никогда, и способ преодолеть ситуацию многие видят извне», – сказал политолог.

И этот посыл подтверждает и то что даже сторонники унионизма из числа ветеранов войны на Днестре в минувший четверг подписали Декларацию об объединеии Республики Молдова с Румынией.

В ходе своей пресс-конференции ветераны отметили, что другие ветераны, желающие подписаться под декларацией, могут это сделать вместе с ними.

Ветеран Александр Морэреску зачитал декларацию ветеранов, в которой изложено их желание объединения Республики Молдова с Румынией и приверженность ценностям румынского народа.

Рассматривая эти события эксперт Алексей Мартынов обратил внимание, что все события, которые сейчас происходят в Молдавии, необходимо рассматривать через «призму тяжелого финансово -экономического положения людей и грядущих парламентских выборов».

«Сегодня сложили с себя полномочия мэры самых больших городов – Кишинева и Бельц, где в совокупности проживает 2/3 населения Молдовы. И другие города идут этим путем. При сложении полномочий назначаются досрочные выборы, они пройдут в мае и плавно перетекут в выборы парламентские. Все, что сегодня происходит в этом секторе общества нужно рассматривать сквозь призму парламентских выборов, где уже началась жесткая политическая борьба" , – сказал Мартынов.

В то же время политолог подчеркнул, что сейчас сложно прогнозировать, когда именно может произойти процесс поглощения Молдавии со стороны Румынии. Однако он обратил внимание, что часть механизмов давно запущено. Например, по официальным данным, из 101 депутатов нынешнего молдавского парламента 66 имеют румынский паспорт. «Из 13 министров кабинета правительства 9 – граждане Румынии. Такая же пропорция присутствует и в обществе», – отметил Мартынов.

По его оценке, такая неустойчивая ситуация в Молдавии провоцирует обострение «приднестровского вопроса». «Все эти годы Приднестровье, как надежный якорь, удерживало соседнюю Молдову от окончательной румынизации. Но мы понимаем, что когда этот покров будет сброшен, и всем будет ясно, что нет больше Молдовы, а есть часть Румынии, Приднестровье повисает в воздухе», – сказал Мартынов.

«При таком сценарии, я не знаю, что будет с Приднестровьем, постольку поскольку соседняя Украина сегодня в целом достаточно агрессивна», – добавил он.

Политолог напомнил, что Приднестровье до 1940 года входило в состав УССР, и на первом референдуме после развала Советского Союза процент людей, которые поддержали идею возвращения в состав Украины, был достаточно высок.

«Мне представляется, что при определённых обстоятельствах Приднестровье может вспомнить, что оно было некогда частью Украины. Я не знаю, чем это все кончится, но в любом случае речь идет о судьбе 500 с лишним тысяч человек, 200 с лишним тысяч из которых – практически половина – это граждане Российской Федерации», – подчеркнул Мартынов.

Как считает политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, если румынизация Молдавии все-таки состоится, Приднестровье может войти в состав России.

«Все, что связано перспективами румынизации Молдавии, будет иметь симметричный ответ – вхождения или не вхождения Приднестровья в состав России», – сказал этот эксперт .

«Вся эта дихотомия на берегах Днестра существует в формате молдавского государства до тех пор, пока Молдавия существует как отдельное независимое государство. Как только частично или полностью, скорее всего, полностью Молдавия пойдет на Унию с Румынией, автоматом Приднестровье объявит себя частью России, и, я думаю, Россия это признает», – считает Бондаренко.

В то же время, по оценке эксперта, на данном этапе есть все основания предполагать, что скорого присоединения Молдавии к Румынии не будет.

«Государственная власть Молдовы является главным инициатором румынизации собственной республики. Это не происходит вопреки воле Кишинева. Это происходит исключительно по воле Кишинева. Но это просто разговоры, страшилки, нюансы молдавской политики. Они решают свои внутренние вопросы, таким образом торгуются с Бухарестом», – считает эксперт.

По мнению Бондаренко, нынешней молдавской власти не выгодно быть частью Румынии.

«Молдавские элиты не заинтересованы передавать всю власть Бухаресту. Мы все прекрасно понимаем, что подобное уничтожение Молдавии как государства – это однозначно негатив для всех», – заключил он.

Вчитываясь в эти рассуждения , приходишь к выводу , что не скоро сбудется мечта политической элиты РМ мечтающей превратить свою страну в

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МОСТ между Востоком и Западом

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На вопрос:"Почему Молдова не станет мостом между Востоком и Западом?" Известный политолог и бывший депутат Парламента РМ Виктор Жосу ответил: "Причина в одном - наши власти из "строительной компании" Государства хотят слишком больших откатов.

Инвесторам, как внешним, так и внутренним это действительно стало в последне время неинтересно. Среди них дураков нема!"

Образно и кратко сказано о том беспределе и безнадеги , в котором живет социум этой страны, где властвует коррупция , растёт уровень преступности и начался массовый исход граждан! Когда писались эти строки в печати появилаббсь вот такая статистика : по данным пограничной полиции, за последние 5 лет из Молдовы выехали и не вернулись 583 429 граждан. Плюс - за последние 3 месяца уехало еще 216 213 граждан. Итого - 799 642 гражданина. Можно сравнить: статистика дает цифру - это столько примерно жителей проживало а Кишиневе в 2017 году .

Об этом стоит задуматься всем нам, кто 27 лет назад мечтал о создании независимого Государства Республики Молдова ! Куда мы идём и каким мы видим будущее нашей страны , разрушенной и ограбленной теми , кто прикрываясь возвышенными идеями и лозунгами все эти годы грабили своих граждан и методично убивали в нас мечту о светлом будущем нашего края, где будут счастливо жить наши дети и внуки! А пока мы живём в Молдове, которой присвоен жалкий статус "резервация " для тех Ее граждан , кто не имеет собственных сил сбежать за кордон.

Роберт ЗАПАДИНСКИЙ,

Шеф Бюро Представительства федерального еженедельника "Российские вести" в РМ