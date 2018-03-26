26 Марта 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
19-летняя студентка из села Требужены открыла кроличью ферму (Видео)
26.03.2018

Свое дело в 19 лет открыла жительница села Требужены Оргеевского района. Студентка аграрного университета Дойна Изман выращивает кроликов. Начальным капиталом стал грант в десять тысяч евро, полученный в Организации по развитию малого и среднего бизнеса. Документы она стала собирать, отметив 18-й день рождения. 

"Было нелегко из-за возраста. Когда приходила с документами, все смотрели с удивлением. Сначала меня не воспринимали всерьез", - сказала предприниматель Дойна Изман.

Своих кроликов Дойна называет меломанами. Они включает им музыку, чтобы приучить не пугаться шума.  "Еще в школе на уроках биологии нам говорили, что музыка благотворно влияет на животных. Они не выносят шума, а так привыкают", - сказала предприниматель Дойна Изман.

Сейчас на ферме 200 кроликов. Девушка намерена расширять производство, надеясь на помощь отца, который пока работает за границей.  "Я очень рада ее успеху. Как всякая мать, я хочу, чтобы вся семья была дома. И я во всем поддерживаю дочь", - сказала мать Дойны Ольга Изман.


 
Количество просмотров:
108
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.