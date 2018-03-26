19-летняя студентка из села Требужены открыла кроличью ферму (Видео)

Свое дело в 19 лет открыла жительница села Требужены Оргеевского района. Студентка аграрного университета Дойна Изман выращивает кроликов. Начальным капиталом стал грант в десять тысяч евро, полученный в Организации по развитию малого и среднего бизнеса. Документы она стала собирать, отметив 18-й день рождения.

"Было нелегко из-за возраста. Когда приходила с документами, все смотрели с удивлением. Сначала меня не воспринимали всерьез", - сказала предприниматель Дойна Изман.

Своих кроликов Дойна называет меломанами. Они включает им музыку, чтобы приучить не пугаться шума. "Еще в школе на уроках биологии нам говорили, что музыка благотворно влияет на животных. Они не выносят шума, а так привыкают", - сказала предприниматель Дойна Изман.

Сейчас на ферме 200 кроликов. Девушка намерена расширять производство, надеясь на помощь отца, который пока работает за границей. "Я очень рада ее успеху. Как всякая мать, я хочу, чтобы вся семья была дома. И я во всем поддерживаю дочь", - сказала мать Дойны Ольга Изман.