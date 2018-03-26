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Экономика
Павел Филип назвал еще одну причину для роста зарплат в Молдове
26.03.2018

Премьер-министр отметил, что до истечения мандата нынешнего правительства ему нужно успеть завершить разные реформы.

Премьер-министр Республики Молдова Павел Филип назвал способ, который должен способствовать росту зарплат в стране. Филип сделал заявление в момент, когда представлял нового министра юстиции Викторию Ифтоди ее новым коллегам в ведомстве. 

Премьер считает, что продвижение реформы юстиции напрямую влияет на рост зарплат в республике. Филип уверен, что эта реформа является приоритетом этого мандата правительства, рядом с системой образования и развитием дорожной инфраструктуры.

"Если мы хотим пенсии, зарплаты, социальные и общественные инвестиции, то мы должны понять, что первым делом необходимо провести реформу юстиции. Инвесторы приходят туда, где есть развитая, беспристрастная и объективная юстиция. Отсюда запускается цепь, по которой в бюджет страны поступают деньги", — заявил глава кабмина.

По его словам, реформа юстиции фундаментальна для Республики Молдова.

"Уже много чего сделано, у нас есть успехи. Но есть еще и много работы", — подчеркнул Филип.

Премьер-министр отметил, что до окончания мандата нынешнего правительства осталось восемь месяцев, но за этот короткий период, нужно многое успеть.


 
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