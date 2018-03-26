Евгений Собор: «Молдавская мечта» как предвыборный опиум для народа

14 ноября 1935 года в Москве на Всесоюзном совещании стахановцев Сталин произнёс свою знаменитую фразу: «Жить стало лучше, жить стало веселей». Это было сказано в разгар диктатуры и репрессий и было верхом цинизма. Сталинский «стабилизец» стал иллюстрацией оболванивания массового сознания, образцом узурпации власти вокруг одного диктатора.

Предвижу упрёк: эти слова сегодня неактуальны. Не соглашусь. Ещё как актуальны. У нас нынче так весело, что дальше некуда. Особенно когда вождь Молдовы выходит перед народом с очередной порцией «веселухи». Разница лишь в том, что сегодняшний «стабилизец» и «веселуха» умело, упакованы в «демократический» камуфляж с набившим оскомину курсом на евроинтеграцию. Средства массового охмурения режима и «мыслители дворца» начали всерьёз заниматься ремонтом фасада режима, имиджа его лидера, выдавая на-гора такие стратегии, планы, что нам и не снились.

Я ловлю себя на мысли, что начатая режимом предвыборная лихорадка напоминает «диктаторскую веселуху», когда режим навязывает избирателю свою волю, притом не брезгуя жёстким административным ресурсом. Мало обманывать народ – необходимо внушить, что это единственно «верный курс» и такой «стабилизец» способен обеспечить только олигархический режим. Такой предвыборный сценарий, назовём его «молдавский прорыв», уже в разработке. И «уши» идеологов Демпартии хорошо видны, и они уже начали гонять к выборам олигархический популистский порожняк.

Как известно, пузыри бывают не только мыльные или финансовые. Бывают и пропагандистские. В жизни каждой партии есть своё «знаковое» изобретение. Особенно в период, когда решается судьба режима. Похоже, что «придворные мудрецы» Демпартии работают в поте лица над предвыборной мегастратегией под романтическим названием "Прорыв в «молдавскую мечту»". «Мудрецы» решили не заниматься мелочами, а использовать бюджет, подчёркиваю, именно бюджет, а не украденный миллиард, для того, чтобы и «жить стало лучше, жить стало веселей».

Крылатая фраза «наполеоновские планы» как нельзя лучше характеризует вождя ДПМ. Планов громадьё, амбиций хоть отбавляй. Это вам и дороги, это вам и спортивный комплекс «Кишинев-арена». Но и это ещё не всё. До выборов всё расписано, и мы дождёмся очередных выстрелов «молдавской мечты». Этот опиум будет выдаваться дозировано, чтобы возбудить народ вплоть до выборов, заставить его поверить в «светлое будущее» только во главе с руководящей и направляющей Демпартией Молдовы.

Сама идея «молдавской мечты» не является собственным изобретением ДПМ. Не нужно открывать Америку через форточку. Американская мечта появилась сотни лет назад, и она до сих пор совершенствуется реформами, улучшением качества жизни. А самое главное – это свобода и патриотизм.

Около 10 лет тому назад партия грузинского олигарха Иванишвили выдвинула на выборы «грузинскую мечту», и она уже выдержала испытание временем. Впрочем, сам олигарх Иванишвили не рассчитывал лишь на бюджетные ресурсы, но и на свой капитал. Он выделил своих личных 250 млн. долларов США на поддержку агросектора. А сколько выделит автор «молдавской мечты» В.Плахотнюк? Утопия? Посмотрим, может быть, поближе к выборам он «созреет»…

Каким бы ни был замысел архитектора «молдавской мечты», или «молдавского прорыва», но плохие строители всегда могут угробить самые лучшие проекты. Для масштабных изменений нужно и масштабное мышление, и глубокие политические и экономические реформы. Максимум, что может предложить нынешний режим – распределение бюджетных ресурсов по своему разумению и в популистских целях. Пока нами управляют «доморощенные бонапартики» мы никогда не добьёмся прорыва. Может ли политик, мыслящий по тому, что ему написали на бумажке, обеспечить реальную «молдавскую мечту», или «молдавский прорыв»?

Впрочем, нынче режим много глаголет и о модернизации страны, которая наверняка станет отдельной главой «новой стратегии». А где этот режим был после путча 7 апреля 2009 года. Разве не они нами рулили? Допустим, что только сегодня спохватились. Но какая модернизация? Модернизация чего? Всего лишь фасада системы? Пока не будет удален «стержень» фурункула олигархизма, никакой модернизации ждать не приходится. И все «новые стратегии», предвыборные телодвижения не что иное, как борьба за консервацию нынешней системы, которая поставит крест на будущем Молдовы.

Отсюда следует важный вывод: «грандиозные планы» режима перед выборами – это популизм без реформ, реальный и пошаговый план режима сохранить себя во власти. Желательно навсегда. Можно только представить себе, какую изжогу вызовет у избирателей очередная порция нового допинга с романтическим названием «прорыв в молдавскую мечту». То ли ещё будет, ой, ой, ой! Так что будем бдительны. А этот олигархический наркотик оставим режиму для внутреннего потребления. Пусть временщики кайфуют.

Евгений СОБОР, политолог