Три банка начинают принимать заявки на ипотечные кредиты по программе "Prima Casă"

Три банка начинают принимать сегодня заявки на ипотечные кредиты по программе "Prima Casă". Предоставляют займы Moldindconbank, Victoriabank и Moldova-Agroindbank.

Согласно условиям програмы, кредит выдается с авансовым платежем в размере десяти процентов от суммы займа. Это в три раза меньше, чем по другим ипотечным проектам. Но если у получателя есть возможность, он может сделать более существенную предоплату.

Так как гарантом в программе "Prima Casă" выступает государство, кредиты получателям выдаются без залога.

Участниками проекта, инициатором которого был премьер-министр Павла Филипа, могут стать граждане до 45 лет, официально работающие и не имеющие иной недвижимости или ипотечных кредитов.

Гарантийный фонд государство для программы "Prima Casă" составляет в нынешнем году 50 миллионов леев.

