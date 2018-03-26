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Экономика
Три банка начинают принимать заявки на ипотечные кредиты по программе "Prima Casă"
26.03.2018

Три банка начинают принимать сегодня заявки на ипотечные кредиты по программе "Prima Casă". Предоставляют займы Moldindconbank, Victoriabank и Moldova-Agroindbank. 

Согласно условиям програмы, кредит выдается с авансовым платежем в размере десяти процентов от суммы займа. Это в три раза меньше, чем по другим ипотечным проектам. Но если у получателя есть возможность, он может сделать более существенную предоплату. 

Так как гарантом в программе "Prima Casă" выступает государство, кредиты получателям выдаются без залога. 

Участниками проекта, инициатором которого был премьер-министр Павла Филипа, могут стать граждане до 45 лет, официально работающие и не имеющие иной недвижимости или ипотечных кредитов. 

Гарантийный фонд государство для программы "Prima Casă" составляет в нынешнем году 50 миллионов леев.

Citește mai mult: https://ru.publika.md/tri-banka-nachinayut-prinimat-zayavki-na-ipotechnye-kredity-po-programme-prima-casa_2151399.html#ixzz5ApkEdK3r 
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