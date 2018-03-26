Молдова в геополитических тисках. Где враги, а где братья: в России или в Румынии?

Политическая ситуация в Молдове предельно накалена. Правящий прозападный альянс, который контролирует парламентское большинство и правительство, а также судебную власть, и основные медиа ресурсы, всеми средствами бойкотируют президента Игоря Додона, выступающего за восстановление дружественных отношений с Россией и за равно удаленность страны по отношению к крупным геополитическим игрокам, на основе нейтрального статуса государства. Поскольку полномочия главы государства ограничены, Додон делает ставку на свою популярность как самого рейтингового политика и пытается добиться победы в будущих парламентских выборах Партии Социалистов, чьим неформальным лидером является.

Приднестровская петля

Одним из самых сложных политических вопросов страны продолжает оставаться нерешенный приднестровский конфликт. Возникший в момент распада СССР, сепаратистский регион пользуется постоянной политической и финансовой поддержкой России. После военного конфликта 1992 года между легальными властями Молдовы и отрядами сепаратистов, Москва навязала тогдашнему президенту Молдовы Мирче Снегуру своеобразный акт капитуляции, который был подписан в Москва 21 июля главой молдавского государства и президентом Борисом Ельциным, в присутствии приднестровского лидера Игоря Смирнова. С того момента Россия добилась статуса миротворца и посредника в урегулировании приднестровского конфликта, наряду с Украиной. В 1994 году была принята Конституция Республики Молдова, которая в статье 11-ой «Республика Молдова – нейтральное государство» гласит следующее:

«(1) Республика Молдова провозглашает свой постоянный нейтралитет.

(2) Республика Молдова не допускает размещения на своей территории вооруженных сил других государств.»

Таким образом, статус миротворческих сил оказался на грани нелегитимности. Но все попытки молдавского руководства добиться вывода российский войск и вооружения посредством международных организаций, ООН, ОБСЕ и др., оказались тщетными. Но 1999 году, на саммите ОБСЕ в Стамбуле происходит знаменательное событие. Президент Ельцин обязуется свой подписью в течение двух лет вывести войска с национальной территории Молдовы. Но проходят два года и никаких движений не происходит. Всякий раз на саммитах ОБСЕ Россия ссылается на технические трудности и просит новых отсрочек на год.

«Меморандум Козака. Что это было?»

К 2003 году, перед очередным саммитом ОБСЕ 1-2 декабря в Маастрихте, Кремль решается на дипломатический блицкриг. В Молдову с секретным визитом пребывает спецпредставитель Путина, Дмитрий Козак, тогдашний советник российского президента, который готовит вместе с президентурой Молдовы, лидерами Приднестровья и дипломатами российского посольства план по двухстороннему урегулированию конфликта. Ставка была на то, чтобы поставить Запад перед свершившимся фактом. Но происходит утечка в приднестровскую печать данного документа, которая ввергла страну в глубокий политический кризис. Центр молдавской столицы был переполнен десятками тысяч протестующий, руководимых оппозиций к коммунистической власти.

К сожалению, официальные представители российской власти до сих пор сетуют по поводу провала процесса подписания данного документа, а пророссийские политики Молдовы вторят этому заклинанию. Но в действительности мало кто знает, что именно содержал данный документ, оставшийся в истории как «Меморандум Козака». Напомним сначала что, под давлением массовых уличных протестов и американской дипломатии, тогдашний президент страны, лидер молдавских коммунистов Владимир Воронин, отказался подписывать данный документ вместе с приднестровским самопровозглашённым президентом Игорем Смирновым. И это после того, как глава молдавского государства собственноручно подписал каждую страницу данного документа. К том моменту пресс-служба Кремля и МИД России опубликовали заявление об официальном визите Владимира Путина в Молдову для присутствия на церемонии подписания данного документа, когда поздно ночью молдавский президент позвонил своему российскому коллеге и сказал, что ему не стоит лететь в Молдову, поскольку он передумал и не станет подписывать этот меморандум.

Что же содержалось в данном документе и почему Воронин рискнул пойти на открытый конфликт со своими бывшими покровителями из Москвы? Речь шла о так-называемой федерализации страны, в которой де юре было бы изначально два субъекта, Молдова и Приднестровье, но сохранялась возможность появления третьего субъекта в лице гагаузской автономии, где большинство населения составляют гагаузы, являющимися этносом тюркского происхождения и православного вероисповедания. Де факто же задуманная федерация должна была содержать два субъекта – Молдова плюс российская армия как вооруженный отряд приднестровского региона. Вот только несколько выдержек из данного документа.

«Федеративная Республика Молдова является прямым правопреемником бывшей Республики Молдова». То есть, предстояло упразднение страны как суверенного государства и субъекта международного права, аннулирование Декларации о Независимости, Конституции и всего законодательного поля страны посредством политической декларации, подписанной легитимным президентом страны и лидером сепаратистов. Там же оговаривалось, что российские вооруженные силы получают статус военной базы на 25 лет, с автоматическим продлением данного срока. Другой не менее скандальный тезис оговаривал что из общего числа депутатов страны в федеральный парламент (101 места), 18-20 отводятся приднестровский делегации, которая обладает правом вето на все проблемы внутриполитического и внешнеполитического характера. Поистине, беспрецедентная форма построения государства! Представители Приднестровья получали автоматически право занимать должность первого заместителя во всех центральных публичных органах страны, парламент, правительство, министерства, ведомства, судебная власть, прокуратура и.т.д. Практически, планировалась полная аннексия Молдовы к России при помощи этой незатейливой юридической формулы.

Президент Воронин завил после отказа подписания данного документа, что ему подсунули в последний момент вариант, в который был включен пункт, оговаривающий наличие военной базы России на территории Молдовы, вопреки конституционным нормам. Возможно это так. Но политические аналитики и политики Воронина упрекали его не в том, что он отказался подписать меморандум, а в том, что он согласился на секретные переговоры и особенно пообещал главе великой державы России, что подпишет, а затем отказался. Тем самым, он поставил страну в затруднительное положение, поскольку последовали экономическое санкции Москвы и ухудшение двусторонних политических отношений.

О Молдо-румынских отношениях или что кроется за ссорой между братьями

Теперь об отношениях между Румынией с Молдовой. Эту проблему в Москве практически никто из политиков и политологов не понимает. А причиной тому является тот факт, что на протяжении истории нынешняя территория Республики Молдовы была несколько раз отторгнута от своей исторической родины и аннексирована Россией. То есть, идет постоянное перетягивание каната между Россией и Румынией за контроль над Молдовой. Вот краткая историческая справка. На протяжении многих веков эта территория составляла восточную часть Молдавского Княжества, государства созданного по византийской модели, населенного румыноязычным народом православного вероисповедания. Вследствие многочисленных русско-турецких войн, в мае 1812 года был подписан русско-турецкий мирный договор, вследствие которого восточная часть страны отошла к России. Так образовалась Бессарабская Губерния. Последовало более ста лет русификации по модели, характерной для многих «новых территорий» ставших частью Российской Империи. Нынешний приднестровский регион является частью территории между Днестром и Бугом, населенной на протяжении многих веков преимущественно румыноязычным населением, который был присоединен к России еще в конце 18-го века.

Создание Великой Румынии как следствие крушения трех империй

Вследствие Первой Мировой Войны и распада трех континентальных империй, России, Австро-Венгрии и Турции, когда еще советская империя еще не стала на ноги, страна находясь в состоянии гражданской войны, стало возможным восстановление или обретение независимости бывших окраин России: Польши, Финляндии, трех балтийский стран, Грузии, а также создание Великой Румынии. А именно, 27 марта 1918 Бессарабия, ставшая на короткий период, со 2-го декабря 1917-го года, демократической республикой, провозгласила объединение «с Родиной-матерью – Румынией». Данная территория включала и нынешнею Одесскую область (за исключением города Одесса), а также ряд других районов юга Бессарабии, которые находятся сегодня под украинской юрисдикцией. 28-го ноября 1918 года объявила об объединении с Румынией еще одна провинция, Буковина, северная часть исторической Молдовы, находящаяся под австрийской оккупацией (нынешняя Черновицкая область Украины и еще несколько районов), а 1 декабря 1918 года – и Трансильвания, румынская закарпатская провинция, которая находилась также под австро-венгерским гнетом, провозгласил свое решение объединиться с Румынией.

Уточним, что современное румынское государство сформировалось в 1859 году путем слияния двух румынских исторических княжеств – Молдовы (без Бессарабии) и Валахии (или Мунтении, т.е. горной страны). В 1940 г., вследствие подписания Пакта Риббентропа-Молотова между СССР и нацисткой Германией, СССР оккупировал три балтийских страны и восточную часть Польши, а 26 июня того же года советское правительство отправило ультимативную ноту королевской Румынии, которая начиналась так: «Сегодня, когда военная слабость Советской России отошла в прошлое…». Под угрозой применения военной силы, Румыния была вынуждена уступить. А 28 июня Бессарабия оказалась вновь оккупированной. Последовало образование Молдавской СССР, с присоединением части нынешнего Приднестровья, являющегося Молдавской Автономной Советской Социалистической Республикой в составе Советской Украины. Во времена правления Хрущева южная часть Бессарабии, а также Северная Буковина были отданы Украине, как и в случае с российским Крымом.

Советский плацдарм для последующей аннексии Бессарабии

Напомним, что данная автономия была сформирована в 1924 году как плацдарм для последующей аннексии Бессарабии. В конституции сего образования было записано что её западная граница проходит по реке Прут, и только временно – по реке Днестр. Именно в этот период советские идеологи, коминтернисты и тоцкисты, выдумали искусственное название языка – молдавский, и искусственный народ – молдаване, которые, в отличие от своих соплеменников романского происхождения, были провозглашены славянами. Советская пропаганда утверждала, что, якобы, бессарабцы находятся под двойным гнетом: социально-экономическом (эксплуататоры в лице капиталистов и помещиков) и национальном (румыны, якобы, ассимилируют молдаван, в то время, когда речь идет об одном из самых унитарных языков Европы и об отсутствии каких-либо этнических различий).

На протяжении всего советского периода молдаване были подвергнуты жестокому процессу денационализации. После массовых расстрелов интеллигенции и духовенства, депортаций и государственного террора, между советской Молдовой и Румынией был выстроен настоящий «железный занавес», всякие культурные контакты были прерваны, латинский алфавит был заменен на русский, а русификация происходила посредством партийного и государственного аппарата, образования, армии и пропаганды. Данный исторический экскурс был необходим, поскольку без него невозможно понять проблем нынешней Молдовы.

Два возможных сценария объединения: жесткий и мягкий

Хотя объединение Молдовы с Румынией маловероятно, все-таки местные аналитики рассматривают два возможных сценария. Первый – силовой, по грузинской и украинской модели, с военными действиями, потери Приднестровья в пользу России (или Украины, в случае ослабления России), с вхождением войск НАТО и Румынии на территорию Молдовы «для поддержания мира», а затем (или одновременно) слияние с Румынией. Второй, более мягкий, так-сказать бархатный, софт вариант – мирный, с соблюдением юридических формальностей. Он основывается на Конституции Республики Молдова. А именно, статья 142 (1) «Пределы пересмотра» гласит:

«Положения о суверенном, независимом и унитарном характере государства, а также о его постоянном нейтралитете могут быть пересмотрены только при их одобрении путем референдума большинством граждан, включенных в избирательные списки».

То есть, согласно данному положению Основного Закона, в отличие от всех остальных конституционных норм, которые могут быть изменены посредством 2/3 голосов от общего числа депутатов, Молдова может отказаться от собственного суверенитета посредством референдума, в ходе которого не менее 50+1 из общего числа избирателей проголосуют за данное решение.

Уточним, что, поскольку и Румыния, и Молдова являются на сегодняшний день вассалами США, реализация обоих сценариев мало зависит (да и зависит ли вообще?) от воли «политического класса» Кишинева и Бухареста. Как прикажут, так оно и будет. На то и холопы, чтобы волю хозяев выполнять. Но, как обычно в таких случаях, есть одно «но». И скорее всего, не только одно.

Гагаузский якорь и другие мины замедленного действия

Во-первых, одно из препятствий «мирного решения бессарабского вопроса» путем референдума является положение специального закона «об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери), принятого 23.12.1994 г. и вступившего в силу 14.01.1995 г. Цитируем статью 1 (4):

«В случае изменения статуса Республики Молдова как независимого государства народ Гагаузии имеет право на внешнее самоопределение».

То есть, если Молдова проголосует даже 90-процентым большинством за объединение с Румынией, Гагаузская автономия непременно воспользуется своим легитимным правом на самоопределение. И кто признаем первым ее независимость, Россия или Турция, имеет меньшее значение. То есть, в случае объединения у Румынии резко ухудшатся отношения как с Россией, так и Турцией. Далее. Рядом с гагаузской автономией находится Тараклийский район, где большинство населения составляет болгарское меньшинство. Нет никакого сомнения, что этот район мгновенно последует гагаузскому примеру. А на севере Молдовы проживает значительное украинское меньшинство, которое также противится объединению с Румынией. Совершенно очевидно, что украинцы также будут всячески пытаться избежать слияния с Румынией.

Итак, при подобном развитии событий, у Румынии возникает еще один геополитический противник – Украина. А если учесть и тот факт, что значительная часть молдаван также ратует против объединения, даже если чаша весов будет в пользу унионистов, это еще больше усилит политическое напряжение. Напомним также, что в западной части Румынии, в закарпатской Трансильвании, проживает многочисленное венгерское меньшинство, которое постоянно проявляет желание расширить свою автономию, регионализироваться или даже объединиться с Венгрией. В итоге Румыния окажется в особо опасном капкане. Импортируя пороховые бочки, она станет на грань территориального расчленения, да еще в окружении враждебных государств. А если вспомнить о том, что, в отличие от второй половины 19-го века и первой половины 20-го века, когда в Европе восторжествовал принцип «государств-наций (именно этот исторический период сделал возможным появление современной Румынии в 1859 году и Великой Румынии в 1918 году), сегодняшняя Европа (а точнее, Германия через ЕС) ратует за регионализацию, посредством которой стремится разрушить национальные государства. Вспомним все этапы невидимой войны так-называемых либеральных сил (мы сознательно избегаем употребление терминов «масонство», «оккультные силы», «мировая закулиса» дабы избежать упреки в распространении «теории заговора») против народов нашего континента: разрушение империй в пользу национальных государств, разрушение последних в пользу регионализации и одновременное разрушение всех форм коллективной идентичности: религиозной, цивилизационной, культурной, национальной, и уже и половой.

Следует также напомнить одно деликатное сходство нынешней России с нынешней Россией 1940-го года. Как и тогда, утверждение Молотова звучит с особой актуальностью: «Сегодня, когда военная слабость Советской России отошла в прошлое». Опустим лишь слово «советская». И Путин показал это всему миру довольно наглядно и убедительно. В данных условиях, есть ли смысл будить «русского медведя» и натравливать его против себя? Вряд ли.

*сокращенный вариант,

Юрие Рошка