Объявлена масштабная акция протеста против объединения Молдовы с Румынией

Акция протеста против объединения Республики Молдова с Румынией состоится 27 марта в Чадыр-Лунге.

С такой инициативой выступил Совет старейшин Гагаузии. Митинг будет проходить перед зданием администрации Чадыр-Лунги и начнется в 10:00, сообщает IPN.



В интервью новостному порталу Gagauzinfo председатель Совета старейшин Гагаузии Василий Арнаут сказал, что в демонстрации примут участие несколько сотен человек. По его словам, Гагаузия должна бороться с «антигосударственными элементами», которые планируют праздновать 27 марта 100-летие со дня «так называемого объединения».

Средства массовой информации региона сообщают, что в акции протеста будут участвовать не только члены Совета старейшин из всех населенных пунктов Гагаузии, но и представители местных и региональных властей, а также население региона.

Президент Республики Молдова Игорь Додон выступил с комментариями по поводу митинга, организованного унионистским движением в воскресенье, 25 марта 2018 года, на площади Великого национального собрания в Кишиневе. Он написал на своей странице Facebook-е, что «власти должны знать, что они несут прямую ответственность за раскол в молдавском обществе, который спровоцирован унионистами» и что из-за коррупции, нищеты и отчаяния люди ищут альтернативу, в том числе «примкнув к такому маргинальному и радикальному проекту, как унионизм». По словам президента «за почти девять лет правления евроунионисты скомпрометировали все, что могло быть скомпрометировано, включая проевропейский путь. Именно из-за этих ошибок евроунионистов продержалось унионистское движение». Игорь Додон выразил уверенность, что после парламентских выборов нынешнего года у нас будет промолдавское, патриотическое, социально ориентированное правительство.

На торжественном заседании парламента Румынии от 27 марта, посвященном столетию со дня объединения, Республика Молдова будет представлена ​​ делегациями парламента и правительства. Спикер парламента Андриан Канду, который возглавит делегацию молдавского законодательного органа, заявил, что на этом заседании он выступит с речью.