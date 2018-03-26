Объявлена масштабная акция протеста против объединения Молдовы с Румынией

|
|
...
|
Главная
Акция протеста против объединения Республики Молдова с Румынией состоится 27 марта в Чадыр-Лунге.
Средства массовой информации региона сообщают, что в акции протеста будут участвовать не только члены Совета старейшин из всех населенных пунктов Гагаузии, но и представители местных и региональных властей, а также население региона.
Президент Республики Молдова Игорь Додон выступил с комментариями по поводу митинга, организованного унионистским движением в воскресенье, 25 марта 2018 года, на площади Великого национального собрания в Кишиневе. Он написал на своей странице Facebook-е, что «власти должны знать, что они несут прямую ответственность за раскол в молдавском обществе, который спровоцирован унионистами» и что из-за коррупции, нищеты и отчаяния люди ищут альтернативу, в том числе «примкнув к такому маргинальному и радикальному проекту, как унионизм». По словам президента «за почти девять лет правления евроунионисты скомпрометировали все, что могло быть скомпрометировано, включая проевропейский путь. Именно из-за этих ошибок евроунионистов продержалось унионистское движение». Игорь Додон выразил уверенность, что после парламентских выборов нынешнего года у нас будет промолдавское, патриотическое, социально ориентированное правительство.
На торжественном заседании парламента Румынии от 27 марта, посвященном столетию со дня объединения, Республика Молдова будет представлена делегациями парламента и правительства. Спикер парламента Андриан Канду, который возглавит делегацию молдавского законодательного органа, заявил, что на этом заседании он выступит с речью.
Обсуждение новости
|