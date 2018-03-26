Интервью Александр Спиридон: Самое главное в футболе - умение думать Эксклюзивное интервью главного тренера сборной Молдовы по футболу Александра СПИРИДОНА корреспонденту агентства «ИНФОТАГ» Владимиру СИДОРЕНКО.



Часть 1. Трепетное отношение футболиста к своей малой и большой Родине.



«И.»: Господин Спиридон, на первой пресс-конференции в качестве главного тренера национальной сборной, вы поведали о том, как бразильские футболисты воспринимают вызов в сборную страны. Одни плачут от радости, когда получают приглашение приехать на сбор, а другие рыдают от того, что в их адрес такой вызов не пришел. Чем объясняется такой взрыв эмоций?



А.С.: Подавляющее число бразильских мальчишек, выросших в фавелах (трущобах), с малых лет осознают, что только благодаря футболу они могут достичь материального достатка и стать знаменитыми. Учиться на инженера или же агронома при отсутствии денег у них нет возможности. Потому они и начинают гонять футбольный мяч с раннего возраста, в надежде, что их заприметит футбольный агент. Во всяком случае, такой путь был у тех бразильских футболистов, которые играли в донецком «Шахтере».



«И.»: Нынешняя жизнь мальчишек в молдавских селах при отсутствии инфраструктурных удобств и культурно-социальных условий отличается от той, что в фавелах?



А.С.: Дома в молдавских селах, по сравнению с жилищами в фавелах – это дворцы. Фавелы - это скопление маленьких домиков, в большинстве своем сбитых из досок и покрытых листами фанеры. Но дело даже не в этих непрезентабельных жилищных условиях. Бразильцы очень любят свои многочисленные семьи. И в первую очередь, о чем задумывается тамошний мальчишка, когда у него появляется интеллект, это о том, как ему прокормить своих многочисленных родственников. Решение этой задачи довлеет над ними практически всю жизнь.



В период тренировочных сборов, проводимых «Шахтером» в этой южноамериканской стране, бразильские футболисты показывали нам фавелы, в которых прошло их детство и юность, и их нынешние дома – дворцы. Но приезжая в отпуск из Европы на родину, они непременно привозят многочисленной родне и друзьям, а это иногда под сотню человек, подарки, одежду, питание. Они, став футболистами–звездами, продолжают дружить с теми, кто был рядом с ними в годы взросления, а не с людьми своего нового жизненного уровня. Такой их менталитет.



«И.»: Если детство и юность у бразильских футболистов прошли в нищете, за что же они так горячо любят родину?



А.С.: За то, что страна под названием Бразилия дала им возможность заниматься футболом на профессиональном уровне. Для бразильца- футболиста нет большей награды, чем слышать государственный гимн и видеть, как по флагштоку поднимается государственный флаг его родины. Ради того, чтобы быть на виду у главного тренера национальной сборной, они готовы вернуться из Европы в Южную Америку, играть в тамошних футбольных клубах за значительно меньшие суммы денег.



«И.»: Почему у молдавских футболистов, живших в каменных домах и посещавших общеобразовательные школы, нет столь трепетного отношения к своей малой и большой родине?



А.С.: У меня нет однозначного ответа. Возможно таков наш менталитет. Впрочем, предлагаю вынести ответ на этот вопрос на суд читателей.



Кроме того, молдавские футболисты привыкли довольствоваться малым. Например, выступает игрок за команду Национальной дивизии, получает зарплату выше, чем его соотечественники, трудящиеся на заводах или на фабриках, и этого преимущества ему достаточно. А если при этом он смог приобрести подержанный автомобиль - это уже предел мечтаний.



Прилагать значительные усилия, чтобы повысить уровень профессионального мастерства, позволяющий перейти в престижный клуб, тем самым заключить более выгодный контракт, наши футболисты, чаще всего, не желают. Не думают они и о том, как оставить свой след в молдавском футболе, вписать свое имя в его историю.



«И.»: Но согласитесь и с тем, что сложно заставить себя самозабвенно трудиться, когда видишь, что по уровню игры ты выше своих одноклубников, даже при прохладном отношении к тренировкам и при несоблюдении спортивного режима?



А.С.: Не соглашусь. Хотя бы потому, что предела совершенству нет. Чтобы быть успешным профессиональным футболистом одного таланта мало. В футболе много единоборств. А для того, чтобы выйти из них победителем необходимо обладать хорошей физической формой, иметь мышечную массу. Без усилий на тренировках и в тренажерных залах форму не поддержишь и массу не нарастишь. А еще футбол – интеллектуальная игра. Потому постоянно следует развиваться тактически.



Полузащитник, выступающий в Национальной дивизии, сначала получает мяч, и только затем начинает размышлять, что с ним делать дальше, а в топовых клубах футболисты этого амплуа, еще до его получения держат в голове три–четыре варианта развития игры, из которых выбирают оптимальный.



Мега–звезда Кристиано Рональдо, играющий в мадридском «Реале», первым приходит на тренировку, за два часа до того времени, когда начнется общекомандная. И уходит с нее последним.



«И.»: Зачем ему это нужно, если у него и без столь радикальных усилий суммы в его контрактах астрономические?



А.С.: Потому, что он не желает опускаться ниже того уровня, которого достиг. Без сверхусилий на тренировках, удержаться на заоблачной вершине невозможно.



«И.»: Почему же коллеги из «Реала» не следуют его примеру?



А.С.: Не знаю. Я не работал тренером в «Реале».



«И.»: К слову, о тренерской деятельности. Почему вы только в 2018 г. дали согласие стать главным тренером сборной, хотя молдавские любители футбола желали видеть вас на этом посту значительно ранее?



А.С.: Потому, что вакантной эта должность стала с только с 1 января 2018 г. До этого времени стать тренером мне не предлагали, потому что во время работы тренером в «Шахтере», мой контракт с клубом продлевался автоматически. А из клубов, такого уровня как «Шахтер» (Донецк) или «Зенит» (Санкт-Петербург), до истечения их сроков добровольно никто не уходит. Это – топ-клубы!



После поступления предложения от руководства Федерации футбола Молдовы возглавить национальную сборную в течение первой декады января 2018 г., я рассматривал его параллельно с двумя другими предложениями, более денежными, стать главным тренером одной из турецких команд или клуба из Объединенных Арабских Эмиратов. Но в итоге я сделал свой выбор в пользу сборной Молдовы.



«И.»: Вы альтруист или же, как сказал президент ФФМ Павел Чебану на пресс-конференции, представляя вас, как главного тренера сборной, пришли к выводу, что настала пора отдавать долги молдавскому футболу, воспитавшего вас как футболиста и предоставившего возможность приобрести первый опыт на тренерском поприще?



А.С.: Если у меня только два варианта ответа на этот вопрос, то тогда - второй. И еще, что склонило часу весов в пользу моего нынешнего выбора, так это то, что осенью 2018 г. пройдут матчи нового официального международного турнира «Лига наций». У малых стран появилась возможность заявить о себе, и стать победителем четвертого дивизиона «D», а с этим званием получить и право сыграть в финальной части турнира Евро–2020.



«И.»: Вы полагаете, что сборной, пока что находящейся на 170 месте рейтинга ФИФА, реально добиться такого успеха?



А.С.: Да. И пример сборной Латвии, игравшей в финальной части ЕВРО–2004, этому наглядное подтверждение. Мы не слабее сборных команд из государств, входящих в состав СНГ, и стран Прибалтики. У команд, которые будут соревноваться между собой по круговой системе в группе 2 (это сборные Люксембурга (83), Беларуси (93), Сан-Марино (204) - «И.») шансы занять первое место в группе - одинаковые. Также как и победить в дивизионе «D».



Я верю в то, что мы можем стать победителями этого дивизиона. Но для этого должно совпасть много факторов. На первоначальном этапе я поставил перед собой задачу: занять вместе с ребятами первое место в группе. Будет это осуществлено или нет, никто не знает. Поскольку футбол сегодня непредсказуем. Все сборные научились в него играть.



В мою бытность футболистом наша команда обыгрывала многие африканские команды, в том числе и сборную Камеруна (3:0, в присутствии 55 тыс. зрителей – «И.»). А сегодня она одна из сильнейших команд Африки, ее футболисты играют в лучших командах Европы.





Часть 2. Главного тренера сборной Молдовы по футболу Александра Спиридона интересует профессионализм футболистов, а не их возраст.





«И.»: Какое количество игроков вы просмотрели в трех товарищеских встречах?



А.С.: 28 игроков. И на последний сбор я пригласил еще 10 новых игроков, выступающих за рубежом. Хочу увидеть их в игре. Для меня не имеют значения прошлые заслуги, или же, дата рождения, указанная в паспорте. Интересует только профессиональное умение игроков. Если возникнет конкуренция на ту или иную позицию, то право играть получит тот, кто лучше подготовлен.



«И.»: Сыграны три товарищеские встречи. Кто из футболистов, играющих в командах Национальной дивизии, проявил себя с лучшей стороны?



А.С.: Мне бы не хотелось называть конкретные фамилии. Но есть группа молодых ребят, которая не осознала, что возможность играть за сборную страны – это наивысшая вершина профессионального футбола. И что вызовом на сбор сборной следует дорожить. Поэтому у меня и возник вопрос, на который пока что нет ответа: то ли молодые футболисты еще не доросли до уровня сборной, то ли они «перегорели»? В ходе национального первенства буду внимательно следить за их игрой, чтобы получить ответ.



Есть еще один нюанс, который меня неприятно удивил. После проигрыша сборной Саудовской Аравии мне было горько и стыдно. Не столько за результат, в конечном итоге, мы проиграли со счетом 0:3 команде, которая летом участвует в финальной части чемпионата мира. Мне было стыдно за продемонстрированную игру. И меня неприятно удивило то, что после провального матча на лицах ребят были улыбки. Не хочу делать скоропалительных выводов. Но для меня такое восприятие игры – НЕПРИЕМЛЕМО! Я не говорю, что нужно ходить по раздевалке со слезами на глазах, но переживать за достигнутый негативный результат, за качество проделанной работы – это НОРМА!



«И.»: Побед без голов не бывает. О том, что у Молдовы нет квалифицированных, а главное, забивных нападающих, сказано и написано немало. Но воз, как говорится, и ныне там. Вот и в трех проведенных товарищеских играх пока что не было зафиксировано ни одного гола в ворота соперников. Почему никак не могут отличиться в играх за сборную Виталий Дамашкан – лучший бомбардир чемпионата Молдовы 2017 г. и Владимир Амброс?



А.С.: Сначала о 19-м Виталие Дамашкане. Он перспективный, но пока что еще не полностью сформировавшийся футболист. В минувших играх принимало участие много футболистов из различных клубов, и нужного взаимодействия между ними, как, например, в «Шерифе», где играет Дамашкан, у него не было. А для нападающего, находящегося на острие атаки взаимопонимание с партнерами является одним из важнейших компонентов, способствующих проявлению бомбардирских качеств. В 19 лет сложно стать зрелым мастером. В футболе, впрочем, как и в другой профессии, немаловажным значением является опыт. Чтобы он пришел необходимо время и игровая практика в составе сборной.



Что же касается Владимира Амброса, то это уже состоявшийся форвард! Почему он не продемонстрировал свои лучшие качества? Потому, что не так много минут провел на поле. Я верю, что в последующих матчах за сборную он продемонстрирует бомбардирские способности!



«И.»: В Молдове острый дефицит на форвардов. А в Бразилии бомбардиров много. Это объясняется тем, что численность тамошнего населения 150 млн. жителей? Если да, то тогда почему хорошие форварды имеются в сборной Исландии, с численностью населения 350 тыс. человек?



А.С.: Многое зависит о генетики. Бразильские футболисты, по своей натуре, изначально склонны к импровизационной игре, и демонстрации технических приемов. А исландские ребята мощные, в их футбольном характере заложено желание бороться за мяч на каждом участке поля. К сожалению, такие важные качества не присущи молдавским футболистам.



«И.»: По сравнению с тем периодом, когда вы были игроком, и нынешним временем, уровень молдавского футбола снизился?



А.С.: Понизился. Причин этому много. Но это тема отдельного интервью.



«И.»: Почему на Украине играют мало профессиональных молдавских футболистов?



А.С.: Там существует лимит. Чтобы, например, иностранец заиграл в «Шахтере», по уровню своей квалификации, он должен быть выше местного футболиста, не на две, а на пять голов. Отдельные игроки молдавской сборной могли бы защищать цвета украинских клубов, но они уже выступают в чемпионатах России, Италии, Турции.



«И.»: Насколько уровень украинского футбола выше молдавского?



А.С.: Еще три-четыре года назад чемпионат Украины был на голову выше молдавского первенства. Нынче уровень, в связи с известными событиями, снизился. Из первенства выпали «Металлист» (Харьков) и «Днепр» (Днепропетровск). Но даже в нынешних условиях, уровень украинского и молдавского футбола не сопоставим.



«И.»: Почему в молдавском футболе сегодня нет игроков с сильными и точно поставленными ударами, каковые, например, имелись в арсеналах Иона Караса и Ивана Тестемицану?



А.С.: Нельзя сказать, что в молдавском футболе нет игроков, обладающих сильными ударами. Но я согласен с вами, что у них нет такого уровня точности, какими они были у Караса и Тестемицану Удары с дальних дистанций - это тот компонент футбола, который постоянно следует тренировать. Да еще должна быть природная предрасположенность.

Мне довелось играть рядом с Ионом Карас, и я видел, как он, по многу раз, самостоятельно отрабатывал такие удары на тренировках. Никто его к этому не принуждал. Но Ион полагал, если тренер доверяет ему пробитие штрафных ударов, то это доверие следует оправдывать. Что же касается Тестемицану, то природа одарила его мощными икрами ног. Но без упорства и трудолюбия он бы не смог довести исполнения этого футбольного приема до столь высокого исполнительского уровня.



«И.»: Пока, что вы строите свою работу также как и ваши предшественники. А они в начале года просматривали кандидатов в сборную из числа футболистов, выступающих в национальном первенстве. Но затем в официальных матчах выпускали на поле тех, кто выступает в зарубежных командах. Потому, что они выше по уровню игры. Но при этом именно с непосредственным участием в матчах Гацкана, Епуряну, Ионицэ, Чебану, Чеботару, Гыснаря, Каланчи, Карпа, сборная занимала последние места в группах в двух последних отборочных циклах. Судя по тому, что на последний сбор вы их вызвали, следовательно, желаете, чтобы они участвовали в играх за сборную и дальше? Полагаете, что именно под вашим руководством их игра заблистает новыми красками?



А.С.: Ни один человек не будет надевать форму национальной сборной только потому, что он выступает в зарубежном чемпионате. Не знаю, что они показывали при других тренерах, но у меня есть свои принципы и требования, и если этим критериям игра «легионеров» будет соответствовать, то им будет предоставлено место в стартовом составе. Можно много выпускать стрел в адрес игроков, «усилиями» которых сборная стала записным аутсайдером в последних двух отборочных турнирах. Но при этом следует принять и данность, что они сильнее тех, кто играет в национальном первенстве. В противном случае, последние также защищали бы цвета зарубежных клубов. А в национальной сборной должны играть сильнейшие – это футбольная аксиома, которая не нуждается в доказательстве.



«И.»: Но к играм за сборную можно привлечь новых молодых футболистов, предоставляя им в матчах с сильными соперниками возможность набираться и опыта и мастерства. Через несколько лет, глядишь, появится новая команда с амбициями и харизмой, мастерством и мотивацией.



А.С.: Так вы рассуждаете сейчас, но если сборная Молдовы, после очередного официального матча, в период приобретения опыта и набора мастерства, будет демонстрировать невыразительную игру, и выдавать неудовлетворительный результат, то вы будите писать, а болельщики говорить совсем по-иному. Нельзя доводить ситуацию до абсурда. Выстраивать игру сборной следует с учетом имеющихся реалий.



«И.»: Ваши предшественники – главные тренеры после каждой проигранной встречи, непременно благодарили игроков за то, что они самоотверженно сражались? Разве демонстрация самоотдачи на поле является положительным достоинством игроков?



А.С.: Негоже благодарить футболистов за то, что они бились на поле. Потому, что футбол – это зрелищная игра, а не Сталинградская битва. И самоотдача игроков на поле – это естественный процесс. В противном случае футболистов, не демонстрирующих этого качества, не следует вызывать на сборы.





Часть 3. Александр Спиридон не будет приводить игру всех сборных РМ по футболу к общему знаменателю.



«И.»: Представляя вас журналистам, Павел Чебану заметил, что вы будите также главным тренером всех футбольных сборных Молдовы? Как вы планируете выстраивать работу с ними?



А.С.: По мере возможностей буду наблюдать за большинством матчей с участием юношеских и молодежных команд. Но в работу тренерских штабов вмешиваться не буду, поскольку у каждого тренера свое видение футбола. Если же тренеры этих сборных пожелают обратиться ко мне с просьбами или же за советом, то я им и подскажу и помогу. Но приводить игру всех сборных к общему знаменателю, я не буду.



«И.»: Беда молдавского футбола еще и в том, что игроки сборной, заключают с зарубежными клубами контракты, значительно лучше в финансовом плане, чем в большинстве клубов Национальной дивизии. Но при этом многие из них либо сидят на скамейке запасных, либо вовсе не попадают в заявочные списки. В отсутствии игровой практики будете вызывать их на сборы?



А.С.: Они могут получить такие вызовы. И в течение двух - трех тренировочных дней я определю, соответствуют ли их игровые кондиции требованиям игры за сборную или нет.



«И.»: По какой причине в списке футболистов, приглашенных на последний тренировочный сбор, отсутствуют фамилии нападающих Дамашкана и Бойчука?



А.С.: Молодежной сборной предстоит официальная встреча со сверстниками из Хорватии. И я пошел навстречу Дэнуцу Опря, чтобы они приняли участие в составе молодежной команды.



«И.» А надобно ли это было делать? В чемпионате Европы молодежная команда, сыграв наибольшее количество встреч, прочно обосновалась на предпоследнем месте в турнирной таблице отборочного цикла. И даже победа над хорватами не переместит ее в верхнюю часть. А вот предоставить возможность Дамашкану впервые сыграть с Гацканом, Ионицэ, Гынсарем для налаживания игровых связей – это был бы перспективный ход. Впрочем, вам решать… Тренерский штаб уже определился, кто станет основным вратарем сборной?



А.С.: Нет. Потому и вызвали на сбор четырех голкиперов, хотя во Францию полетят только двое.



«И.»: Спасибо Вам за интервью!



Справка «ИНФОТАГ»: Александру Спиридон 57 лет. Игрок юниорской сборной СССР. В составе национальной сборной Молдовы провел 16 матчей. На лицевом счету два гола. В 1992 г. был удостоен звания «Лучший футболист Молдовы». Выступал за команды «Нистру» (Кишинев), «Зимбру» (Кишинев), СКА (Киев), «Заря» (Бельцы).

Тренировал команды «Зимбру» (Кишинев), «Нистру» (Атаки»), «Шахтер» (Донецк), «Зенит» (Санкт-Петербург). Был тренером национальной и молодежной сборных. Является пятикратным чемпионом Молдовы в составе «Зимбру». В должности тренера является восьмикратным чемпионом Украины с клубом «Шахтер». Обладатель вместе с «Шахтером» Кубка УЕФА. Кавалер украинского ордена «За заслуги» III степени» и медали «Meritul Civic» Молдовы.



Молдавские любители футбола заждались не только успешного выступления сборной, но просто побед в матчах. Потому, они не просто ждут, а требуют выдать положительный результат. Притом, что дороги мы мостим плохо, автомобилями управляем, нередко, с нарушения правил дорожного движения, уровень оказания медицинских услуг бюджетными учреждениями не высок, доходы государственного бюджета плачевные, урожаи в сельском хозяйстве низкие, система юстиции, даже при вливании в нее больших финансовых средств за счет грантов, по-прежнему, оставляет желать лучшего. И, как ни странно, со всем вышеперечисленным мы уже практически давно смирились. А вот в футболе нам большой спортивный результат вынь да положи! Почему так? Может от того, что у нас такой менталитет?



Давайте пожелаем успехов Александру Спиридону на посту главного тренера национальной сборной. Можно много рассуждать о том, какой должна быть главная футбольная команда страны, кто должен в ее составе выходить на поле. Но давайте лучше дождемся ноября, а затем будем: либо хвалить, либо хулить игру сборной во главе с ним. В народе не зря бытует время, что цыплят по осени считают.

Infotag Количество просмотров: 62 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Обсуждение новости