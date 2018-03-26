В Кишиневе реконструируют бассейн МВД "Динамо"

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Общество
Бассейн МВД «Динамо» реконструируют. Его оснастят современными системами фильтрации и подогрева воды, а дно и стены покроют нержавеющей сталью.
«Такой бассейн имеет неограниченный срок эксплуатации. Это современная технология, запатентована в Италии», — cказал глава спортивного клуба «Динамо» Аркадий Бостан.
Работы выполнит итальянская компания. Начнут их в июне и обещают завершить в сентябре.
«Отделка будет ярких цветов. Установят специальные розетки. Появятся условия для людей с ограниченными возможностями», — сообщил Аркадий Бостан.
Реконструкция бассейна «Динамо»- часть большого проекта по обновлению всего спортивного комплекса МВД.
Бассейн «Динамо» открыт для всех любителей плавания, который посещают его на платной основе.
Месячный абонемент – 300 леев;
Адрес: ул. Георге Асаки, 23A.
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