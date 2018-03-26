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Общество
В Кишиневе реконструируют бассейн МВД "Динамо"
26.03.2018

Бассейн МВД «Динамо» реконструируют. Его оснастят современными системами фильтрации и подогрева воды, а дно и стены покроют нержавеющей сталью.

«Такой бассейн имеет неограниченный срок эксплуатации. Это современная технология, запатентована в Италии», — cказал глава спортивного клуба «Динамо» Аркадий Бостан.

Работы выполнит итальянская компания. Начнут их в июне и обещают завершить в сентябре.

«Отделка будет ярких цветов. Установят специальные розетки. Появятся условия для людей с ограниченными возможностями», — сообщил Аркадий Бостан.

Реконструкция бассейна «Динамо»- часть большого проекта по обновлению всего спортивного комплекса МВД.

Бассейн «Динамо» открыт для всех любителей плавания, который посещают его на платной основе.

Месячный абонемент – 300 леев;
Одно посещение – 30 леев.
График работы: Понедельник-Суббота – 07:00-20:00.

Адрес: ул. Георге Асаки, 23A.


 
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