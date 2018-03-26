Общество В Кишиневе реконструируют бассейн МВД "Динамо" Бассейн МВД «Динамо» реконструируют. Его оснастят современными системами фильтрации и подогрева воды, а дно и стены покроют нержавеющей сталью. «Такой бассейн имеет неограниченный срок эксплуатации. Это современная технология, запатентована в Италии», — cказал глава спортивного клуба «Динамо» Аркадий Бостан. Работы выполнит итальянская компания. Начнут их в июне и обещают завершить в сентябре. «Отделка будет ярких цветов. Установят специальные розетки. Появятся условия для людей с ограниченными возможностями», — сообщил Аркадий Бостан. Реконструкция бассейна «Динамо»- часть большого проекта по обновлению всего спортивного комплекса МВД. Бассейн «Динамо» открыт для всех любителей плавания, который посещают его на платной основе. Месячный абонемент – 300 леев;

Одно посещение – 30 леев.

График работы: Понедельник-Суббота – 07:00-20:00. Адрес: ул. Георге Асаки, 23A.

Locals Количество просмотров: 79 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Обсуждение новости