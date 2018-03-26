Гимпу объяснил, почему либералы не входят в состав делегации, которая отправится в Бухарест

Либералы не войдут в состав парламентской делегации, которая будет представлять Республику Молдова на торжественном собрании в Бухаресте, 27 марта, когда отмечается столетний юбилей объединения. А причина в том, что делегацию возглавляет председатель парламента Андриан Канду, что, по мнению либералов, неприемлемо. Председатель партии Михай Гимпу сказал в понедельник в ходе пресс-конференции, что члены ЛП не могут поехать в Бухарест вместе с человеком, который не признает объединение от 27 марта 1918 года, которое никто не отменил, передает IPN.

"В каком качестве едет Канду в Бухарест? Объединение и Демпартия, руководство ДПМ ничего общего не имеют с нашим прошлым, настоящим и будущим. Их интересуют только власть и деньги”, - сказал Гимпу.

Лидер ЛП осудил отказ Андриана Канду поставить на голосование в парламенте многие предложения либералов в контексте столетнего юбилея объединения: "Фракция ЛП выдвинула в парламенте проект об объявлении 2018 года годом объединения. Потом мы выдвинули еще один проект, чтобы созвать торжественное заседание 27 марта. Проекты не были поставлены на голосование. Еще один проект закона об утверждении 27 марта декларации об объединении, опять же, был отклонен. Выдвинули другой проект - если они не хотят, пусть дают нам зал, чтобы мы организовали заседание, посвященное объединению. Ничего. Я узнал, что парламент Румынии предложил, чтобы 27 марта было совместное заседание парламентов здесь, в Кишиневе. Они отказались".

Либерал Корина Фусу отметила, что все руководство страны, которое было с момента независимости и до сегодняшнего дня, было провальным, потому что обманывало народ: "У нас трусливые руководители. Менталитет у нашего общества является двойственным, между востоком и западом, Молдова - Брюссель, Молдова - Бухарест. Им удалось разочаровать и наших партнеров из ЕС, которые говорят, что не понимают, что происходит в Республике Молдова".

На торжественном собрании в Бухаресте, посвященном столетию объединения, Республика Молдова будут представлена парламентской и правительственной делегациями. Председатель парламента Андриан Канду, который будет руководить делегацией парламента, выступит с речью. В состав делегации входят представители политических партий, которые выразили желание участвовать в мероприятии. Среди них депутаты из фракции ДПМ, Европейской народной партии и Либерально-демократической партии, но без депутатов из фракции Либеральной партии.