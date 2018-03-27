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Франко Фраттини скорее говорит через призму России, чем через призму ОБСЕ
27.03.2018

Специальный представитель итальянского председательства ОБСЕ по урегулированию приднестровского конфликта Франко Фраттини, который должен совершить первый визит в Республику Молдова с момента вступления в должность, говорит скорее через призму России, чем через призму ОБСЕ, которую представляет в переговорном формате 5+2. Комментарий дал председатель Ассоциации внешней политики Виктор Кирилэ в контексте заявлений Франко Фраттини в интервью для Russia Today.

„Он сказал, что вывод российских войск не кажется ему реалистичным в настоящее время. А это не является официальной позицией ОБСЕ, а так же официальной позицией Италии, которая в настоящее время председательствует в этой организации. Это заявление вызвало недоумение, несмотря на то, что в последние 15 лет ОБСЕ меньше говорит о выводе российских войск и вооружения из приднестровского региона, и это вызывает сожаление”, - заявил Виктор Кирилэ в интервью для Радио Europa Liberă, цитируемом IPN.

Председатель АВП отметил, что Франко Фраттини представляет в этих переговорах не себя, а представляет собой коллективное учреждение – ОБСЕ, в которую входят 57 государств, которые приняли единогласное совместное решение, и, независимо от контекста, эта организация, в соответствии с собственным решением, должна не только продвигать, но и требовать от Российской Федерации соблюдения принятых обязательств. „Я думаю, что г-н Фраттини высказался, находясь под влиянием и определенных дискуссий, которых он имеет или имел с его друзьями в Москве”, - отметил эксперт.

По словам Виктора Кирилэ, ОБСЕ является посредником, который должен быть беспристрастным и должен помогать Республике Молдова продвигать и сотрудничество по секторам с целью укрепления доверия, а также поднимать и темы, важные для будущей реинтеграции страны. До тех пор, пока российские войска, о которых все меньше говорится на международном уровне, будут находиться незаконно на территории Республики Молдова, они являются препятствием для укрепления доверия, в том числе для будущей реинтеграции, отметил экспер.

„Миротворческая миссия выполнила свой долг, выполнила свою миссию. Сейчас мы говорим о совершенно другой ситуации. Мы говорим об укреплении доверия. Однако эта миссия не имеет таких полномочий и не предназначена для продвижения такого укрепления доверия. В то же время эта миссия должна быть преобразована. ОБСЕ должна поддержать Молдову в скорейшем преобразовании этой миссии. Также имею в виду права человека. ОБСЕ в принципе не говорит о нарушении прав человека в приднестровском регионе. Это очень печально. Это моя точка зрения”, - отметил Виктор Кирилэ.

Председатель АВП добавил, что Республика Молдова должна как никогда больше, настоять на безоговорочном и полном выводе российских войск и вооружения, которые остались в приднестровском регионе. По его мнению, без этого ни один проект, ни одна крупная программа по укреплению доверия не будет иметь успеха, независимо от того, сколько денег будет вложено в этот регион.

Франко Фраттини, у которого запланирован визит в Кишинев 26 - 28 марта ранее заявил, что существует четкое различие между трехсторонними молдавско-российскими-приднестровскими миротворческими силами и оперативной группой российских войск (ОГРВ). По его словам, российские войска по поддержанию мира в приднестровском регионе обеспечивают безопасность и свободу передвижения в зоне безопасности. В интервью с прессой, финансированной Кремлем, он заявил, что считает нереалистичной идею вывода российских войск из приднестровского региона.


 
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