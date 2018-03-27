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Общество
БСД – партнер в проведении Ярмарки „VEGAN SHOW”
27.03.2018

Начальник Бюро по связям с диаспорой (БСД) Ольга Копту и представитель молдавской диаспоры в Великобритании Тамара Шкёпу подписали соглашение о сотрудничестве в целях продвижения и проведения Ярмарки „VEGAN SHOW”. Мероприятие будет проходить 31 марта – 1 апреля в Республиканском центре для детей и молодежи „Artico”, передает IPN.

Стороны будут координировать планом работ для продвижения и надлежащего проведения мероприятия. Вместе с тем, в соответствии с соглашением, БСД будет поддерживать деятельность на добровольной основе.

На Ярмарке 2018 года „VEGAN SHOW” будет сделан акцент на здоровый образ жизни, сбалансированное питание, потребление воды, экологические отечественные, веганские и постные продукты. Ярмарка поддерживает благотворительную акцию „Побеждаем муковисцидоз в Молдове”.

Будут организованы шесть тематических зон. В ярмарочной зоне будут выставлены на продажу различные продукты питания, травы, питьевая вода, рецепты, кухонная посуда и т.д. В катеринговой зоне будет „Cafe Vegan”, будут предложены постные блюда, приготовленные на месте.

В области Театра для гурманов „Vegan Master Class” будут организованы дегустации постных блюд, приготовленные профессиональными шеф-поварами. В зоне Развлечения-Образование, будут проведены мероприятия и игры для детей.

В зоне Образ жизни будут организованы сеансы ароматерапии и массажа, а в зоне Трибуна здоровья будут представлены аспекты здорового образа жизни, питания, увлажнения, натуральная косметика, вопросы и ответы с участием врачей.

Вход будет свободным.


 
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