Более 1200 новых членов из Флорешть, Сынжерей, Унгень и Стрэшен присоединились к Партии Шор

В выходные прошли конференции территориальных организаций партии ШОР: Флорешть, Сынжерей, Унгень и Стрэшень.

Как сообщает ТРИБУНА, Политическая партия ШОР продолжает расширять сеть территориальных организаций.

«В конце прошедшей недели проведено еще четыре конференции территориальных организаций районов Флорешть, Сынжерей, Унгень и Стрэшень. В рамках данных конференций в общей сложности более 1200 новых членов партии получили партийные билеты из рук лидера формирования Илана Шора. Выступая с докладом, председатель партии ШОР, примар Оргеева Илан Шор рассказал о политических задачах политформирования на текущий год, а также обсудил с собравшимися тезисы политической программы, включающей предложение партии для внедрения в масштабах страны. По его словам, программа и предложения, выдвигаемые Партией ШОР, позволят значительно улучшить жизнь граждан и изменят к лучшему жизнь всей страны», — добавил ПШ.

Особое место в программе партии занимает социальный блок. Согласно заявлениям лидера партии ШОР: «Наше отличие заключается в том, что главной целью партии является создание в Молдове по-настоящему социального государства – государства всеобщего благополучия. Центром внимания партии ШОР является человек, обеспечение его возможностей для самореализации, гарантии его социального обеспечения. И государство, которое строит партия ШОР, будет рассматривать финансирование социальной сферы не как расходы, а как инвестиции в человека, а значит инвестиции в будущее страны».

Были затронуты также другие блоки политической программы: экономический блок, вопросы сельского хозяйства и защиты отечественного производителя, вопросы народной демократии и повышения ответственности избранных лиц перед гражданами.

«Собравшиеся горячо приветствовали лидера партии, встречая его заявления аплодисментами и поддержкой. В своих выступлениях представители территориальных организаций, рядовые члены партии благодарили лидера за реализацию нужных проектов: социальных магазинов, Клуба Золотой Возраст и другие. По мнению большинства собравшихся, проекты партии, опробованные в Оргееве и распространяющиеся на всю страну, служат людям, помогают простому человеку, несомненно, послужат росту доверия к партии ШОР со стороны граждан страны.

Ранее сообщалось, что политическая партия ШОР с начала марта начала серию конференций территориальных организаций с обсуждением политических задач партии, а также тезисов политической программы. В настоящий момент были проведены мероприятия в более половине районов страны. Согласно официальным данным партия ШОР насчитывает более 10 тыс. членов и имеет свои представительства практически во всех районах Молдовы.

Осенью прошлого года в Оргееве на собрании партийного актива Илан Шор заявил о начале активной политической работы партии с целью, участия в предстоящих республиканских и местных выборах, для распространения идей и проектов политформирования, успешно внедряемых в Оргееве, на все населенные пункты Республики Молдова», — добавил ПШ.

Кристина Пендя