Бывший вице-премьер: В Кишинэу состоялось объединение унионистов

Более четверти века на площади Великого Национального собрания не ощущалось такого единения румынского духа, как на собрании в честь Столетия. Об этом пишет в своем блоге бывший вице-премьер и вице-председатель Либерал-реформаторской партии (ЛРП) Татьяна Потынг.

По ее мнению, «в связи с этим знаменательным событием необходимо отметить некоторые подробности».

«Невзирая на цифры хозяев холдингов или «официальные» данные полиции, мы, кто был на площади, знаем, что нас было много, очень много. Десятки тысяч румын из всех регионов Молдовы, с обоих берегов Прута собрались в Кишинэу, чтобы выразить свое желание воссоединиться. Люди пришли, невзирая на запреты властей, угрозы президентуры, расстояния и холод!», — пишет она.

Также Потынг пишет, что «впервые в Кишинэу состоялось объединение унионистов!!!». «Великое собрание к Столетию объединения было первым поистине народным собранием. Впервые было видно, что на площади есть место для всех унионистских партий, а на сцене есть место для всех, кто продвигает идеалы объединения!», — отмечает она.

Татьяна Потынг также написала, что «комментарии в СМИ и интернете только увеличили значимость объединения». «Настоятельные попытки занизить число участников, очернение и высмеивание выступающих только подтверждают важность этого знаменательного события и тот факт, что Воссоединение неизбежно и очень близко! Да поможет нам Господь!», — пишет она.

Кристина Пендя