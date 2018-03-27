Вундеркинд-меломан из Молдовы вывел из равновесия Максима Галкина в эфире шоу Первого канала

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Маленький молдаванин стал героем шоу Максима Галкина «Лучше всех» на Первом канале.
Четырехлетний уроженец села Копчак в Гагаузии и житель Кишинева Давид Копущу умеет угадывать мелодии с первой ноты, за что его и пригласили на шоу. В Москву Давид приехал вместе с мамой Натальей и отцом Леонидом Копущу.
- За кулисами шоу «Лучше всех» ходит слух – маленький такой четырехлетний идеальный слух из Кишинева. Ходит и ждет, когда я его представлю. Встречайте – молдавский меломан Давид Копущу, - представил своего гостя Максим Галкин.
Появившийся из-за кулис Давид поприветствовал зрителей рукой. Мальчик не спасовал перед Галкиным и светом софитов. В пиджаке и галстуке-бабочке он совершенно спокойно забрался на диванчик и приготовился отвечать на вопросы шоумена. Максим Галкин оказался поражен невозмутимостью мальчика.
- Почему Молдавия так стесняется смотреть в глаза России? - удивился и пошутил Галкин.
На вопрос: «Зачем ты приехал в Москву?», Давид ответил кратко: «Мелодии угадывать, знаю 50 мелодий». Мальчик признался, что его любимой песней является советский шлягер «Если б я был султан». Попытки Галкина увести Давида в сторону оказались безуспешными – малыш с по первым нотам угадал все песни.
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