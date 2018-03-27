Вчера вопили о госязыке, сегодня учат Пушкина: Как граждане Молдовы только за границей поняли, что такое «дружба народов», и начали обучать детей русскому

Все «принципы», о которых они рассуждали на родине, оказались глупостью — и они это поняли

Зажигается огонек веб-камеры, на тусклом мониторе появляются четыре сияющих человека — каждый вытянулся в струнку, словно разговаривать с ними собрался не я, а высокопоставленное лицо, у которого не затасканный ноутбук в коридоре панельной «трешки», а чудо-техника в каком-нибудь Белом доме. Самый младший, белобрысый мальчик, с акцентом, но не без удовольствия отчеканивает слова:

- Добрый вечер Как у вас дела? У меня тоже хорошо, и день прошел отлично!

Этот мальчик — мой родственник. Он родился в Румынии, рос в молдавской семье, где с ним говорили на румынском, потом семья переехала в Швецию, и в голове у этого чудесного, талантливого мальчика смешались несколько языков.

Русский он начал учить по собственной инициативе — когда услышал разговор родителей, иногда беседовавших на «великом и могучим», чтобы не забыть его. «Домашние» очень рады, помогают, с гордостью думают о том, что когда их чадо подрастет, свободно будет разговаривать на четырех языках — и это минимум.

И таких семей эмигрантов, в которых детей обучают русскому/румынскому, думается мне, довольно много. И на фоне этой мысли абсолютно чужеродными выглядят эпизоды, в которых родители отстаивают идею румыно-западного двуязычия (это не про моих родственников). Лично я становился свидетелем спора двух женщин в Кишиневе, когда одна яро доказывала другой, что ее малышу знать русский — необязательно: мол, хватит румынского (читай - «государственного»), и английского. Никто не спорит — этого может хватит.... Но зачем ребенка ограничивать этими шорами? Английский в 21 веке мало-мальски знает большинство, а если ребенок растет на западе — он его выучит в любом случае. С русским, скорее всего, такого не будет. Так почему бы не обучить ребенка?

Вопрос риторический. Но замечание есть вполне конкретное: обучают, и многие забывают о своих принципах, лишний раз доказывая, что эти принципы яйца выеденного не стоят.

Все чаще подмечаю, что именно в наших эмигрантских семьях проявляется мультикультурность практически в чистом виде — ту, которой так гордились и гордятся многие поколения. Там, за границей, никто не спорит о языке, вспоминают румынский/русский, и порой даже чаще начинают на нем разговаривать, чем на родине, - в шутку щеголяя этими навыками перед ошалевшими иностранцами. Здорово и странно одновременно.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ