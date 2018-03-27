Откровения молдавского контрабандиста: После усиления контроля на границе в Скулянах у нас один путь – устроить суицид на глазах у властей!

Если бы не близкая граница с Румынией, куда местные жители гонят солярку и сигареты, приграничные населенные пункты давно бы перестали существовать.

Вчера стало известно, что в Скулянах прошла акция протеста против введенных недавно жестких правил пересечения молдо-румынской границы. Многие жители этого села работают в Яссах, и говорят, что в последнее время им часто запрещают проезд. По новым правилам, пересекать границу на автомобиле с полным баком можно лишь раз в неделю, а в остальные дни разрешается иметь при себе всего 30 литров солярки. Но, если честно, работают в приграничном румынском городе единицы, а абсолютное большинство жителей молдавских населенных пунктов занимается как раз контрабандой. С одним из таких местных жителей мы беседуем.

Контрабанда — только на люксовых авто!

Знаете, какая самая популярная марка автомобиля в Унгенах? «Volkswagen passat», причем не абы какой, а выпуска начала 90-х. Почему именно этот автомобиль, мне объяснил унгенский контрабандист, опытный и все знающий:

- Потому что объем бензобака - 105 литров. До Ясс — всего 50 кэмэ. Едешь туда с полным баком, там сливаешь и продаешь, оставляешь на донышке 4 литра, хватит, чтобы доехать...

Мы сидим на террасе городского кафе. Никаких темных очков, какой-нибудь конспирации, хотя беседуем не о погоде или девочках. Говорим о контрабанде в Румынию, чем, по словам моего визави, занимается чуть ли не половина Унген. Мой собеседник даже не заикается о том, чтобы я не упоминал его имени, но это естественно, поэтому будем называть его Олегом.

- На баке солярки из Молдовы получается прибыли около 500 леев, - говорит Олег. - Сегодня каждый день молдо-румынскую границу пересекает около 5 тысяч автомобилей марки «Volkswagen passat»!

Олег — местный, стал контрабандистом с начала 90-х.Югославия, Румыния, он с ностальгией вспоминает те времена:

Даже границы особой тогда не было. Загрузил 20 коробок сигарет по 50 блоков в каждой и вези! Сигареты, алкоголь, даже ртуть возили! Сегодня — не то. Вот с солярки было 500 леев, сейчас молодежь за 100 леев готова ездить, цены только опускают.

Он меняет паспорт несколько раз в год, потому его страницы быстро заполняются таможенными отметками. Солярка — по-прежнему самый ходовой контрабандный товар. Бывает, «раздувают» у автомобиля бак, до 125-130 литров и едут.

- До Ясс добираться необязательно. - советует Олег. - По дороге полно таких типа колхозов, коммун. Стоят трактора, сейчас же посевная, останавливаешься и договариваешься о цене.

На втором по доходности месте — сигареты.

- Допустим, пачка стоит 12 леев, в Румынии — уж 12 рон, - продолжает Олег. - 12 рон умножается, грубо говоря, на пять, сколько получается? 60 леев. Прибыль с пачки сигарет — 45 леев!

- Но в Румынию можно провезти только по две пачки на человека!

- Сажаешь в машину четырех женщин, которые хотят отовариться в Румынии, вот и блок выходит.

А что еще делают наши опытные контрабандисты? Покупают халупу прямо на Украине у украинско-румынской границы, приобретают дорогое авто «Land Cruiser» и начинают гнать дешевые сигареты из Украины в Румынию.

- Делают в автомобиле «нычки», набивают сигаретами и едут в Румынию, - растолковывает нам Олег. - Румынские таможенники боятся курочить и разбирать дорогие автомобили, поэтому осмотр — поверхностный, машину могут разобрать только если есть наводка, кто-то стукнул, что ты везешь «контрабас».

За одну поездку на «Land Cruiser» можно заработать 100-200 евро. Единственный минус — часто мелькать перед румынскими таможенниками нельзя, два-три раза в неделю — пожалуйста.

- Весь «левак» из Украины везут не только в Румынию, но и в Молдову. Вы думаете, что товар в магазине легальный? - усмехается Олег. - Все это контрабанда и фальсификат! Алкоголь — паленый, товар — нелегальный. Даже в крупных супермаркетах и торговых центрах.

«Хуже стукача, чем наш человек, не найти!»

В последнее время появилась новая «фишка» - дроны.

- Покупаешь дрон за 250 евро, на нем за одну ходку можно скинуть на территорию Румынии 50 блоков сигарет, проверено. - говорит Олег и предупреждает. - Только на той стороне должен быть свой человек, который и примет товар с дрона, потому что румын обязательно «кинет» и украдет!

Олег знает, о чем говорит. У него родственник на той стороне живет, румын. Олег ему перегнал спиннинги, все, что нужно для рыбалки, все, естественно, на продажу.

- Так он у меня половину товара украл! - горячится Олег.

Дроны могут перехватить, только если кто-то про него доложит румынам.

- А кто стучит? - спрашивает нас Олег. - Да свои же и стучат! Видят, что ты хорошо поднялся, зависть просыпается... Хуже стукача, чем наш брат молдаванин, не найдешь!

Штраф за контрабанду составляет 1000 евро, автомобиль, как средство для контрабанды конфисковывается.

- Румыны обязательно тебе скажут, кто стукнул! - говорит Олег. - Этот человек тут же изгоняется, ему в городе никто солярки даже не нальет!

Сам Олег сейчас покупает сигареты и алкоголь в duty free и перепродает в Румынии:

- Беру там украинские сигареты «Ашима» и алкоголь, все легально, все законно. На блок, который там перепродаю, забиваю свой холодильник продуктами на неделю. В Румынии продукты в три раза дешевле стоят, чем у нас!

Если бы не почти разрешенная контрабанда, о которой знают все, Унгены бы не выжили. Сегодня здесь на улицах полнолюксовых авто, хороших ресторанов, забитых ежедневно допоздна, кварталы особняков растут и растут... Хоромы — царские, конечно, мы сами видели...

- В Унгенах в советское время проживало примерно 50 тысяч человек, сегодня — около 20 тысяч, - рассуждает Олег. - Примерно половина из них занимается контрабандой, потому что другой работы нет! Ну, нет ее и все! Тот, кто не занимается контрабандой, умирает от цирроза печени, потому что пьет технический спирт, который сюда попадает контрабандой с Украины или от рака. Кладбища все давно переполнены... Если бы не контрабанда, город давно умер бы. Да он и сегодня мертв, просто еще не знает или не хочет думать об этом.

- Но вот румыны поприжали, что будешь делать?

- После усиления контроля на границе в Скулянах у нас один путь – устроить суицид на глазах у властей! Либо медленно и мучительно умирать от голода… Либо уезжать навсегда из этого гиблого места… В общем, полно вариантов.