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Экономика
Lufthansa открыла новый рейс из Кишинева во Франкфурт
27.03.2018

Пресс-конференция, которую провели 26 марта компании Avia Invest и  Lufthansa, посвящалась важной новости. Дело в том, что немецкая авиакомпания Lufthansa, которая уже выполняет рейс Кишинев - Мюнхен открыла с 25 марта прямой ежедневный рейс во Франкфурт. На этом маршруте уже летает государственная авиакомпания AirMoldova.

На  мероприятии присутствовали Петру Жардан, директор Avia Invest, представители компании Lufthansa, представители посольства Германия в РМ, Посольства США в РМ, посланцы ассоциации Европейского бизнеса в Молдове и другие официальные лица, а также представители авиакомпаний и турагентств из Молдовы.

Весеннее - летнее расписание полетов, которое будет действовать до 27 октября нынешнего года, включает теперь и  ежедневный новый рейс Кишинёв – Франкфурт. Пассажирам предлагается ещё больше возможностей для стыковок, что откроет дорогу  в 300 направлений из 100 стран. Стоимость билетов в обе стороны - от 155 евро. Их можно приобрести на сайте LH.com. Кроме того, Lufthansa предлагает специальную программу скидок: на странице https://promotion.lufthansa.com/lh-md2018  можно скачать ваучер стоимостью 20 евро, действительный для путешествий из Кишинева в любом направлении, обслуживаемом компанией Lufthansa.

По словам директора Lufthansa Group по центральной, восточной и юго-восточной Европы Петера Пуллема,  пассажиры, путешествующие из Кишинева, будут летать самолетом Airbus 319, с пересадкой в самом большом хабе Hub Lufthansa во Франкфурте. Это позволит им летать чаще и посетить еще больше  городов во всем мире: Нью-Йорк, Париж, Берлин, Барселона, Бангкок,Ницца, Шанхай, Торонто, Вашингтон и Стокгольм. Группа компаний Lufthansa намерена упрочить свою позицию в  Молдове, осуществляя 18 рейсов в неделю из Кишинева по всему миру, через Франкфурт и Вену, полеты авиалиний высшего класса - Lufthansa и Austrian Airlines.

Марина ШИМАНОВСКАЯ


 
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