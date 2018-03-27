Lufthansa открыла новый рейс из Кишинева во Франкфурт

Пресс-конференция, которую провели 26 марта компании Avia Invest и Lufthansa, посвящалась важной новости. Дело в том, что немецкая авиакомпания Lufthansa, которая уже выполняет рейс Кишинев - Мюнхен открыла с 25 марта прямой ежедневный рейс во Франкфурт. На этом маршруте уже летает государственная авиакомпания AirMoldova.

На мероприятии присутствовали Петру Жардан, директор Avia Invest, представители компании Lufthansa, представители посольства Германия в РМ, Посольства США в РМ, посланцы ассоциации Европейского бизнеса в Молдове и другие официальные лица, а также представители авиакомпаний и турагентств из Молдовы.

Весеннее - летнее расписание полетов, которое будет действовать до 27 октября нынешнего года, включает теперь и ежедневный новый рейс Кишинёв – Франкфурт. Пассажирам предлагается ещё больше возможностей для стыковок, что откроет дорогу в 300 направлений из 100 стран. Стоимость билетов в обе стороны - от 155 евро. Их можно приобрести на сайте LH.com. Кроме того, Lufthansa предлагает специальную программу скидок: на странице https://promotion.lufthansa.com/lh-md2018 можно скачать ваучер стоимостью 20 евро, действительный для путешествий из Кишинева в любом направлении, обслуживаемом компанией Lufthansa.

По словам директора Lufthansa Group по центральной, восточной и юго-восточной Европы Петера Пуллема, пассажиры, путешествующие из Кишинева, будут летать самолетом Airbus 319, с пересадкой в самом большом хабе Hub Lufthansa во Франкфурте. Это позволит им летать чаще и посетить еще больше городов во всем мире: Нью-Йорк, Париж, Берлин, Барселона, Бангкок,Ницца, Шанхай, Торонто, Вашингтон и Стокгольм. Группа компаний Lufthansa намерена упрочить свою позицию в Молдове, осуществляя 18 рейсов в неделю из Кишинева по всему миру, через Франкфурт и Вену, полеты авиалиний высшего класса - Lufthansa и Austrian Airlines.

Марина ШИМАНОВСКАЯ