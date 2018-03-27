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Политика
Воронин: Метаморфозы с ДПМ произошли вследствие подкупа, шантажа и угроз
27.03.2018

"Молдова сверху донизу пронизана коррупцией", - такое мнение высказал председатель Партии коммунистов (ПКРМ) Владимир Воронин в понедельник на встрече с послом Венгрии в РМ Шандором Сабо.

Как передает "ИНФОТАГ" со ссылкой на сайт ПКРМ, Воронин отметил, что парламентская фракция ДПМ выросла с последних выборов с 19 до 42 депутатов, а количество контролируемых ею примаров - с 247 до 700. 

"Нет сомнений, что такие метаморфозы произошли вследствие подкупа, а также шантажа и угроз. Постоянный прессинг и давление создают атмосферу страха в обществе и боязни высказывать открытое несогласие с властью", - сказал Воронин, подчеркнув при этом, что рейтинг правящей ДПМ "продолжает падать как и Партии социалистов, и именно поэтому они изменили избирательную систему, пренебрегая негативными рекомендациями Венецианской комиссии и других европейских структур".

Лидер коммунистов обратил внимание собеседника на "усиленную пропаганду унионизма, которую продвигает и общественный телеканал "Молдова-1". 

"Нынешняя власть не реагирует на призывы к ликвидации молдавского государства. Нет и реакции на нарушения конституционных норм и со стороны Генеральной прокуратуры и Службы информации и безопасности. Именно поэтому ПКРМ объявила призыв к общественности объединить усилия в рамках комитетов по защите независимости и укреплению государственности РМ", - сказал Воронин.


 
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