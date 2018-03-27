Сильвия Раду: Я не допущу возвращения Игоря Гамрецкого в мэрию

Экс-начальник муниципального управления транспорта Игорь Гамрецкий в мэрию не вернется - пообещала исполняющая обязанности градоначальника Сильвия Раду. Стремление Гамрецкого занять прежнюю должность она назвала аморальным.

"Меня удивляет наглость нарушителей закона, которые продолжают претендовать на государственные должности, нанося ущерб имиджу государства. Пока я исполняю обязанности мэра, я буду с этим бороться. Я сделаю ВСЕ, чтобы этот человек не вернулся в мэрию", - сказала и.о. мэра Кишинева Сильвия Раду.

На прошлой неделе столичная мэрия обратилась в Апелляционную палату. Судей просят отменить решение о восстановлении Гамрецкого в должности. Ранее его приговорили к трём годам тюрьмы условно по делу о платных стоянках. По тому же делу проходят бывший мэр Дорин Киртоакэ, его заместитель Нистор Грозаву и бизнесмен Александр Пинчевский.