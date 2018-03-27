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Общество
Каждая пятая столичная маршрутка непригодна для перевозки людей
27.03.2018

Каждая пятая столичная маршрутка непригодна для перевозки людей. Таковы выводы работников станции техосмотра. В Кишиневе проверили 300 микроавтобусов.

"Чаще всего у микроавтобусов треснутые лобовые стёкла. После зимнего периода часто поврежден ручной тормоз", - сказал эксперт станции техосмотра Михай Горгуляк.

Контроль на станциях техосмотра маршрутки обязаны проходить дважды в год. В этот раз проверку прошли только 260 машин.

Перед тем, как пройти техосмотр, едем в сервис, проверяем всё досконально. Как ни как, перевозим людей.

Еще 40 маршруток технический осмотр не прошли.

"Мы даем 30 дней, что водители устранили неполадки. После этого они могут пройти тестирование повторно", - сказал госсекретарь МЭИ Серджиу Букэтару.

По столице курсируют 1200 маршруток.


 
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