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Общество
Каждая пятая столичная маршрутка непригодна для перевозки людей. Таковы выводы работников станции техосмотра. В Кишиневе проверили 300 микроавтобусов.
"Чаще всего у микроавтобусов треснутые лобовые стёкла. После зимнего периода часто поврежден ручной тормоз", - сказал эксперт станции техосмотра Михай Горгуляк.
Контроль на станциях техосмотра маршрутки обязаны проходить дважды в год. В этот раз проверку прошли только 260 машин.
Перед тем, как пройти техосмотр, едем в сервис, проверяем всё досконально. Как ни как, перевозим людей.
Еще 40 маршруток технический осмотр не прошли.
"Мы даем 30 дней, что водители устранили неполадки. После этого они могут пройти тестирование повторно", - сказал госсекретарь МЭИ Серджиу Букэтару.
По столице курсируют 1200 маршруток.
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