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Политика
Присутствующим на воскресном митинге унионистам заплатили деньги за участие
27.03.2018

Граждане Республики Молдова проигнорировали «Великое столетнее собрание», организованное унионистами  в Кишиневе.

Присутствие на митинге было обеспечено тысячами лицеистов, студентов и активистов из Румынии, которые были доставлены автобусами из соседней страны. Гости требовали ликвидации Республики Молдова, побуждаемые призывами Траяна Бэсеску и прорумынских группировок.

Те немногие молдаване, которые участвовали в мероприятии,  признались, что заплатили по 70 левов за присутствие на площади.


 
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