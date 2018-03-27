Присутствующим на воскресном митинге унионистам заплатили деньги за участие

Граждане Республики Молдова проигнорировали «Великое столетнее собрание», организованное унионистами в Кишиневе.

Присутствие на митинге было обеспечено тысячами лицеистов, студентов и активистов из Румынии, которые были доставлены автобусами из соседней страны. Гости требовали ликвидации Республики Молдова, побуждаемые призывами Траяна Бэсеску и прорумынских группировок.

Те немногие молдаване, которые участвовали в мероприятии, признались, что заплатили по 70 левов за присутствие на площади.