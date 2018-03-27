Скандал в молдавском теннисе: вице-президента обвиняют в закулисных играх

Папа теннисистки Даниелы Чобану подвергся агрессии со стороны вице-президента федерации тенниса Валерия Хелбета после того, как зашел в кабинет офиса с включенной камерой телефона.

"Могу подтвердить, что этот господин очень часто употребляет тюремную лексику в разговоре с людьми, в том числе с женщинами. Позволяет себе агрессивное поведение в общении с людьми", - сказал папа теннисистки Даниелы Чобану Борис Чобану, передает publika.md.

Все началось после объявления состава сборной Молдовы для участия в турнире второй группы Евро-Африканской зоны Кубка международной федерации тенниса. В команде не оказалось ни одной теннисистки, которые выступали в прошлом году и добились права для Молдовы впервые быть представленной во второй группе.

Сейчас в заявку Молдовы для участия в Кубке федерации были включены Влада Медведкова, Юлия Хелбет и Арина Гамрецкая.

Борис Чобану обвиняет вице-президента федерации Валерия Хелбета в закулисных играх, в результате чего в состав сборной попала его дочь Юлия

"В федерации переходный период, новый президент не знает, что происходит. Хелбет пытается воспользоваться ситуацией и уничтожить национальную команду. Назначил другого капитана, которому выдвинул условия. Главное из них – включение дочери Хелбета в команду", - сказал папа теннисистки Даниелы Чобану Борис Чобану.

Хелбет утверждает, что Александра Перпер, Габриела Порубина, Даниела Чобану и Яна Тищенко отказались выступать за сборную. Между тем теннисистки выступили с открытым письмом, в котором говорят обратное.

Сборная Молдовы выступит в Кубке федерации на турнире в Греции, который пройдет с 18 по 21 апреля.