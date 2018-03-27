Лучшим актёрам и лучшим спектаклям 2018 года были вручены премии в ходе XVII-й торжественной Гала-церемонии премий UNITEM, состоявшейся

в понедельник, 26 марта. Так, Лучшим драматическим спектаклем был назван „Коллекционер” в постановке театра Geneza Art. Приз за лучшую режиссёрскую работу достался Виталию Дручеку из театра им. M. Эминеску, передаёт IPN.

Были вручены две Почётные премии. Одной из них удостоился Валериу Казаку, актёр театра им. И.Л. Караджале, другой – Емил Борогина, актёр и директор Международного Шекспировского фестиваля в Крайове (Румыния). Специальный приз жюри был присуждён спектаклю „Дорогая Памела”, представленному актёрами театра им. Д. Танасоглу из Чадыр-Лунги. Премия за лучшие театральные костюмы присуждена Юрие Матею из театра им. М. Эминеску.

Приз за лучшую женскую роль достался Дане Чобану из театра Geneza Art. Родика Чобану из театра им. Б. П. Хасдеу в Кахуле удостоилась Приза за лучшую женскую роль второго плана. Специальную премию за творческую деятельность в лирическом театре получил Владимир Закликовский, певец из Национального театра оперы и балета (НТОБ) им. Марии Биешу. Спектакль „Белый арап” в постановке театра „Guguţă” получил Премию за лучший спектакль для детей. Приз за лучшую роль в театре кукол был вручён Валентину Зузе, также представляющему театр „Guguţă”.

Приз за лучшую мужскую роль получили Александру Плешка из театра им. М. Эминеску и Сергей Вокуловский из театра им. Н. Аронецкой в Тирасполе. Генадие Гылкэ из театра им. М. Эминеску получил Приз за лучшую мужскую роль второго плана. Ольга Бызина из театра им. Н. Аронецкой в Тирасполе удостоилась Премии за лучшие театральные костюмы. Премия за лучшую хореографию и выразительность тела была присуждена Лилиану Караушу и Марианне Дроздовой из театра им. А. П. Чехова. Ливиу Штирбу из театра „Ginta Latină” удостоился Премии за лучшее музыкальное произведение.

Премии президента UNITEM достались: За телевизионную хронику – Виктору Бурла, музыканту из оркестра НТОБ им. Марии Биешу, и Лидии Поподняк, редактору на телевидении. Премии президента UNITEM за актёрское искусство получили Ирина Бояркина, актриса театра „Licurici”, и Арчел Иоселиани, актёр театра им. А. П. Чехова. Премии президента UNITEM в области менеджмента удостоились Маринела Цепуш, директор театра „Nottara” в Бухаресте (Румыния), и Еуджениу Матковски, актёр театра им. И. Л. Караджале.

Премия им. Надежды Аронецкой была присуждена Анжеле Чобану, актрисе театра им. М. Эминеску. Премии им. Нелли Каменевой удостоилась Алла Туз-Харет, актриса театра им. А. П. Чехова. Юлия Шумански, актриса театра им. В. Александри в Бэлць, получила премию им. Анатола Пынзару. Премия им. Иона-Сандри Шкуря была присуждена Нику Цэрнэ, актёру театра „Ginta Latină”, и Родике Збырчог, актрисе театра им. Б. П. Хасдеу в Кахуле.

Аркадие Рэчилэ, актёр театра им. И. Л. Караджале, получил премию им. Константина Константинова. Директору театра „Luceafărul” Борису Фокше и спектаклю „Снежная королева”, представленному на сцене театра им. A. П. Чехова, были присуждены премии им. Вениамина Апостола. Премия им. Виктора Чутак досталась театру им. Н. Аронецкой в Тирасполе. Премия им. Павла Проки была присуждена Константину Ставрату, актёру театра им. Василе Александри в Бэлць, а также спектаклю „Коза и трое козлят”, представленному на сцене театра „Licurici”.

Спектакль „Автобус” в постановке Театра с улицы роз получил премию им. Еуджении Тодорашку. Актёр театра им. А.П. Чехова Валериу Брага получил премию им. Петру Бараччи. Дойна Нимиджан, актриса театра „Licurici”, получила премию им. Титуса Жукова. Премия им. Еуджениу Уреке досталась Иоану Пауленку, солисту НТОБ им. Марии Биешу. Академик Михай Чимпой получил премию им. Леонида Чемортана, а директор театра „Luceafărul” Борис Фокша – премию им. Александру Федько.

Приз конкурса в области драматургии достался поэтессе Ирине Некит. Среди сотрудников театров, работающих за кулисами, наград удостоились Валентина Колосенко, гримёрша в НТОБ им. Марии Биешу, Анжела Герман, заведующая отделом реквизита в театре им. В. Александри в Бэлць, и Татьяна Маковенко, представляющая театр „Licurici”.

Единственное госучреждение, поздравившее победителей - это президентура.