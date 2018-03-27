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Общество
Суд сектора Рышкановка запланировал заседание на 5015 год
27.03.2018

Одно из заседаний суда сектора Рышкановка состоится через 2997 лет — в 5015 году. Соответствующую дату установила сама инстанция.

По данным instance.justice.md, одно из заседаний Кишиневского суда состоится 1 декабря 5015 года в 10 утра. Судья, который должен рассмотреть дело через 2997 лет — никто иной, как Георге Бырназ, один из 14 судей, фигурирующих в деле «Ландромат», пишет deschide.md.

Представитель суда Рита Секриеру сообщила Deschide.MD следующее: «Из-за того, что судья Бырназ отстранен от должности, дата рассмотрения дела абстрактна. Пока не будет принято решение о смене судьи или пока не будет известно вернется ли судья Бырназ, останется эта абстрактная дата».

Другое заседание суда в этом расписании было запланировано на 2015 год. Представитель суда заявила, что это техническая ошибка, потому что рассмотрение дела состоялось в 2015 году.

Кроме того, обнаружились ещё два заседания суда Ботаники, запланированные через 1000 лет — в 3018 г.


 
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